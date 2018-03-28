紅馬-KY去年獲利衰退近4成 新推虛擬貨幣平台

紅馬 - KY(2928-TW) 去年稅後純益 1.24 億元，年減 38%，每股純益 (EPS)2.63 元，不過仍是歷年次高，展望後市，伴手禮業務將從 B2B 拓展至 B2C 市場，也將發展亞洲首家以區塊鏈技術開發的大型線上捐款專用虛擬貨幣平台。

紅馬去年合併營收 63.02 億元，年增 10% 並創歷史新高，不過獲利反而衰退，主要是因 2016 年併購 Orbi Osaka 的廉價購買利益認列 7800 萬元墊高比較基期，實際上本業獲利仍成長 2%。

另一方面，紅馬宣布關係企業 ZEN Foundation 與日本上市公司 OKWAVE 和新加坡新創公司 Wowoo 進行戰略合作，將運用區塊鏈技術開發創新的 ZEN 虛擬貨幣平台，進一步拓展故鄉納稅捐款事業的版圖。

紅馬說明，ZEN 平台是亞洲首家以區塊鏈技術開發的大型線上捐款專用虛擬貨幣平台，採用加密型的虛擬貨幣，不僅具有貨幣價值，並可有效提高交易透明度及管理效率，預計將成為線上捐款的創新利器。

ZEN 平台負責發行自有虛擬貨幣及發展捐款平台，而紅馬則負責導入和推廣虛擬貨幣捐款業務，可望藉此有效提高捐款人的參與意願。

紅馬總經理川崎貴聖看好，ZEN 平台創新的運作模式將可有效解決長期以來捐款業務中，資金運用透明度不佳導致捐款意願低落的問題。

紅馬已開始藉此平台推廣虛擬貨幣和捐款業務，第一步階段針對簽約合作 250 家自治體進行推廣，第二步預計將推廣至尚未簽約的數百家自治體。

紅馬董事會已通過 2017 年度盈餘分配案，擬將配發 0.789 元現金股利，配息率 30%，公司決定保留部份盈餘以因應公司今年資本支出增加。