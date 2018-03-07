區塊鏈有看沒有懂？企業輕鬆上「鍊」改變世界

「連在星巴克喝杯咖啡，旁邊的三個大嬸都在談區塊鏈都在講比特幣...」，網路區塊鏈的議題在全球甚至台灣本地到底有多夯，連在大街小巷都有路人談論，就知道他的魅力了，但是台灣本土實在找不到一個能讓新創公司或既有企業能夠快速上手或平實易懂的區塊鏈應用，讓許多想要了解或想盡快可以應用的企業老闆心急如焚，甚至乾脆又採取靜觀其變的態度，可能又讓台灣在網路產業競賽中再度錯過一個可以改變世界的機會。

區塊鏈即將改變這個世界的問號，在經過兩三個快速的網路年頭過後，已經幾乎是一句肯定句了，由瑞典及本土的混種資金投資的台灣新創公司 - 雪喬股份有限公司，就是在這個時空背景中將北歐獨行的數個 FinTech 應用帶進台灣，除了即將推出雪喬自己的區塊鏈產品外，也將會運用「簡單、好用」的北歐概念協助本土企業輕鬆上「鍊」。

在三月 12 日於大同大學舉辦的「區塊鏈輕鬆上手實作研討會」上，雪喬股公司將在台灣首次引進瑞典 Postchain 區塊鏈開發平台，突破「分散式帳本」的限制，把區塊鏈應用建構在「分散式資料庫」架構上。使用 Postchain 不需要重新學習新的程式語言，只要是具有 SQL 資料庫管理語言能力的工程師都能輕鬆上手，讓台灣超過九成的工程師有能力自行開發區塊鏈應用。使用關聯性資料庫的 Postchain 可以直接把原始資料儲存在每個節點，能夠使用索引和搜尋的功能讓資料處理更有效率。區塊鏈節點採用 PBFT 共識法，運算速度可以達到每秒 500 個交易，讓現今世界上大多數區塊鏈運算速度過慢的缺點相形失色。該平台還包含一個個高階易用的「智能合約」編輯器，讓開發者可以很直覺地定義智能合約的條件和流程，應用開發更輕鬆簡便。

雪喬公司創辦人周頌均表示：「北歐金融科技產業發展相當蓬勃，有不少的軟體技術和產業經驗是值得台灣借鏡的。依據北歐的發展經驗，區塊鏈不僅止於金融交易，在顧客忠誠度管理、資訊安全、政府服務、供應鏈管理等領域都在快速成長中，我們希望 Postchain 可以加速企業區塊鏈在台灣快速生根和成長。」讓台灣在下一波的網路革命中不要再缺席了。