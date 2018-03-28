〈亞都麗緻集團展望〉斥1500萬元導入iPad房控系統 創亞洲首例

亞都麗緻餐旅集團 (5703-TW) 今 (28) 日宣布，旗下台北亞都麗緻大飯店和台中亞緻大飯店總計 411 間客房，即日起全面導入數位新設備 Apple iPad，此為麗緻餐旅與蘋果合作花費一年時間籌備的新設備，投資超過 1500 萬元，也是亞洲的飯店首例。

麗緻餐旅集團總經理徐儷萍說，房內的 Apple iPad 整合房控系統、客房服務和旅遊資訊等，年底前更將啟用語音控制 Siri 功能，屆時各國旅客皆可透過多國語言及時操作所有客房內服務，如同自身的隨身管家。

透過導入 Apple iPad 整合系統，亞都達到飯店智慧化和服務個人化的里程碑，徐儷萍表示，透過旅客使用狀況，還可蒐集旅客使用資訊，藉此進一步了解旅客需求。

不同於過去分散控制按鈕於房內，新導入的房控系統可輕鬆操作房內照明、空調溫度，以及多種客房服務，還可預訂飯店所屬餐廳。

此外，iPad 也連接緻友會員系統，會員能查詢點數並預訂旗下 7 間姊妹飯店，以單一平台實現所有食宿預訂計畫。

徐儷萍強調，希望讓每一位入住飯店的旅客可體驗未來飯店的便利，同時，麗緻正朝客房無紙化目標努力，包括客房指南、客房通知信、顧客意見表等印刷品全數納進 iPad。