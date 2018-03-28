1937年興登堡後 飛艇是否再度重回市場？

法國已經進入了全球齊步競爭的「空中飛艇」行列，開發 500 英尺的軟式飛艇，除了承載消費者，也可從深山中運送木材等多用途載具。

法國 Flying Whales 將加入包括國防巨頭洛克希德馬丁 Lockheed Martin (LMT-US) 和一些小型企業在內的飛艇競技場。最新的開發項目在無須繫泊掛架的情況下運載 60 噸的貨物。

據了解，該公司已獲得約 2 億歐元（2.46 億美元）的資本，計劃在 2021 年進行首次公開募股 IPO，也計劃到時的測試機首航。

「有許多飛艇項目出現，但也有許多失敗案例」，Flying Whales 創始人兼執行長 Sebastien Bougon 在受訪時提道，「我們的鋼架穩固，就木材市場而言已證明了我們的投資是正確，我們屬低風險行業」。

Flying Whales 的飛艇將會是波音 Boeing (BA-US) 747 型大型噴氣式飛機的兩倍大小，並具有單獨的穩固氦氣口袋鋼架結構，在技術上，非僅僅依靠內部氣體壓力的飛艇。它將由小型柴油或電能發動機提供動力，但功耗極低。

圖：彭博

Bougon 預計，10 年內，法國和中國工廠生產的 150 台飛艇營收應達 50 億歐元。除了伐木業之外，市場還可包括運輸大量零件和機械設備，包括鐵路行業巨頭 Alstom 公司和石油服務提供商 Technip 在內都表示了興趣。

投資人包括投了 2500 萬歐元的法國國家基金 Bpifrance，以及中國主要的戰機、運輸機、和直升機生產商中航工業 AVIC 等。

飛艇行業失敗的案例眾多，其中最引人注目的是 Cargolifter AG 於 2002 年試圖開發承載 160 噸的飛艇但最後以失敗畫下句點

在 2016 年獲得了多達 12 項價值 4.8 億美元訂單的洛克希德馬丁 LMH-1 飛艇主要針對石油和天然氣工業，這些領域的地面運輸存在問題。同時，該模型是一款沒有框架的真正的軟式飛艇（靠內艙壓力飄浮），僅限於攜帶 20 公噸貨運，也可以在沒有傳統桅杆的情況下降落。

LMH-1 和 Northrop Grumman (NOC-US) 開發過的飛艇都是由軍事飛艇的失敗項目所發展而來的。

目前是世界上最大的飛艇為 300 英尺長的 HAV Airlander 10。由於橢圓形輪廓使其能夠像傳統飛機一樣獲得升力，該型號在 2016 年遭遇挫折，當時它在繫泊線被電線桿纏繞後墜毀，去年也因風量較大使其脫離了繫泊桅杆開始自由飄浮。

據 Bougon 的說法，Flying Whales 的設計除了允許攜帶更大的有效載荷量，因取消了下降及起飛的程序，也更安全，並有望成為無人駕駛飛機。但目前的計劃出於安全考量還是會有至少 2 名人員留在飛艇上。

1937 年興登堡事件（Hindenburg）遺留下來的 800 英尺飛艇災難恐慌，造成當時 36 人遇難，還是存留在很多人心裡，而搭載乘客將需要更多的成功案例來輔助。