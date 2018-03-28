〈金管會立院備詢〉金融中心排名創新低 金管會力拚推動成亞洲區域理財中心

「全球金融中心指標」(The Global Financial CentresIndex, GFCI) 公布今 (2018) 年最新調查，台灣在全球金融中心排名直直落下滑到第 30，是台灣在該調查有史以來最差排名，對此，金管會主委顧立雄今 (28) 日表示，金管會會努力推動台灣成為亞洲區域理財或金融中心，且將評估列入 4 月將公布的金融產業政策白皮書。

「全球金融中心指標」調查範圍涵蓋全世界 110 個金融中心，該指標公布 2018 年最新調查結果，台灣在全球金融中心排名 30，是台灣在該調查有史以來最差，且排名如溜滑梯般自 2016 年的 21 快速下滑至 30，慘輸排名第三的香港、第四的新加坡、上海（第六）和深圳（第 18）。

顧立雄今天赴立法院備詢表示，會先了解這項評比的主要評比基礎、指標是什麼，台灣不符合評比的原因又是什麼，尤其了解與金管會相關的金融體系哪裡不符合，初步看評比有五項指標包括：經商環境、金融體系、基礎建設、人力資本和城市聲譽。

媒體追問金管會現行政策是否包含發展成亞太金融中心？顧立雄表示，必須考量台灣的金融規模、及可做到的程度，先朝「亞洲區理財或金融中心」努力，可能是比較實際的方向。

顧立雄強調，金管會的目標在於穩定健全金融市場，希望台灣金融業者對消費者提供良好的金融服務，乃至於成為亞洲區域的理財中心，這些都是金管會努力的目標。

顧立雄進一步指出，內部也討論過將把此目標列入 4 月將公布的金融產業政策白皮書，但是具體政策還在討論中。