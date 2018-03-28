〈財政部立院備詢〉賴揆喊起薪3萬 土銀22K遭批 許虞哲：高中職恐難達到

土地銀行日前徵求六個月短期契約工，周休二日，但月薪 2.2 萬還要自付勞健保，遭到立委關注。立委盧秀燕今 (28) 日在財委會上表示，土銀契約工扣掉勞健保實領不到 2.2 萬元，行政院長賴清德說要解決低薪，連公股都沒做到，如何要求民間，財政部長許虞哲回應，短期臨時工跟約聘雇性質不一樣，公股行庫希望朝起薪 3 萬元調整，但高中職恐怕無法達到。

立委盧秀燕表示，去 (2017) 年底質詢財政部時，8 大公股行庫董事長均表態內部人員，包括短期工、約聘雇和正職人員，起薪都有達到行政院長賴清德期望的 3 萬元，不過事隔不到半年，百分之百國營事業土地銀行卻做了壞示範，短期臨時工薪資只有 2.2 萬，扣掉勞健保實領不到最低薪資。

財政部長許虞哲則回應，短期臨時工跟約聘雇性質不太一樣，當時答詢不確實。盧秀燕則說，若連公股行庫都做不到起薪 3 萬元，要如何要求民間上市櫃公司做到，更直指，終結低薪時代根本是空口說白話。

許虞哲則說，公股行庫希望朝起薪 3 萬元調整，但根據金管會指出，證交所和櫃買中心統計，上市櫃公司聘僱員工，學歷大學以上平均起薪都有超過 3 萬元，專科接近 3 萬，高中職約 2.6 萬元，高中職恐怕無法達到起薪 3 萬元。

土銀日前也針對 2.2 萬徵才回應表示，已開始評估旗下 32 名短期契約工調薪事宜，且調薪時間回溯自今年 1 月 1 日最低基本工資生效日，即使扣除勞健保，短期契約工每月實際入帳金額也將超過 2.2 萬元。