中國按對等報復原則對美加征關稅清單將完成 不久後公布

摘要：據環球時報，中國按照對等報復原則對美國產品採取加征關稅等措施的清單接近制定完成，不久就會公布。該清單涉及大量美國主要對華出口商品，將沉重打擊華盛頓對華揮舞貿易戰大棒的囂張氣焰，讓美方為其對華採取的極端貿易政策付出代價。

美國方面最早可能在當地時間星期二就公布根據 301 調查對中國商品大規模加征關稅的具體清單。該清單的出台嚴重違反 WTO 規則和貿易互惠原則，將是美國在錯誤道路上邁出的又一步。

據環球時報了解，中國按照對等報復原則對美國產品採取加征關稅等措施的清單接近制定完成，不久就會公布。該清單涉及大量美國主要對華出口商品，它的出台將沉重打擊華盛頓對華揮舞貿易戰大棒的囂張氣焰，讓美方為其對華採取的極端貿易政策付出沉重代價。

近日中美雙方就貿易糾紛進行了新的接觸，美方塞入了一些無理要求，試圖以貿易戰威逼中方簽城下之盟。這很幼稚。經貿實力強大的中國陣腳很穩，我們經歷了歷屆美國政府虛張聲勢的表現，今天是中國回擊貿易施壓手段最多的時候，而我們並沒有看到美方手中多了些什麼。美方要談就要拿出誠意，恫嚇是不管用的。

美方推出加征關稅的具體商品清單，由於中國的報復清單將接踵而至，美方公布的清單與其說是打擊中國產品的，不如說是回抽向美國自己經濟的。美方的作用力越大，反作用力越強，美方本想制人，最終必將害己，今天的美國政府的所作所為將充分驗證貿易戰的這一邏輯。

限制中國產品進口，不僅重創美國進口相關產業的就業與收入，而且必將推升美國的物價。中國產品的物美價廉在過去這些年裡幫助改善了普通美國人民的生活，而他們今後將轉向消費質次價高的替代產品。中國採取反制措施，將打擊美國的產品出口，進而壓縮美國就業，傷及它的經濟。

中美貿易不平衡有著諸多深刻原因，是國際大分工格局的產物。一屆美國政府根本不可能通過一把神奇手術刀來改變全局，當下華盛頓要讓美對華減少 1000 億美元逆差的野心，是一種痴心妄想，那是全世界最狂妄的「指令性計劃」。而中美貿易是市場造就的結果，它對過度而無理的行政干預只會嗤之以鼻。

歷史會對今天的美國政府竟想用最老套關稅手段一了百了地解決世界最大雙邊貿易的難題而發出嘲笑。即使中國不作回敬，華盛頓的做法也撐不了多久。中國大規模報復，將讓華盛頓亂上加亂。當下的美國執政團隊真的以為他們在創造歷史，書寫史詩，但他們留下的將是用小學算術去解微積分高等數學題一樣的笑柄。

此次貿易戰當然也會給中國造成損失，但中國社會將有序應對由此帶來的諸多問題。公眾很了解政府在盡最大努力減少貿易戰帶來的困擾，有黨的堅強領導，中國民眾會對政府各種舉措的必要性充分信任，堅決支持。中國社會的團結將成為中國反擊美貿易進攻各種物質力量背後的強大精神力量。

中國公眾經歷了改革開放的洗禮，見識越來越廣，有了越來越多的集體穩健和從容。如今遇事，人們自覺把黨和政府當成主心骨，理性的旗幟在中國社會高高飄揚。這樣的人民群眾是中國國家實力的基石。

美國的加征關稅清單有現實嚴重性，但從戰略上說，它只是中國崛起路上的一個小麻煩。中國的科技進步日新月異，內需市場蓬勃發展，經濟和貿易潛力無與倫比。應對美國發起的貿易戰，將是中國的又一成長經歷，我們終會將它掰開揉碎，讓與它有關的各種細節和碎片都轉化成幫助我們繼續前進的物質及思想材料。

『新聞來源／華爾街見聞』