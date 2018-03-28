貿易戰打「大豆牌」 中國通膨吃得消？

摘要：招商證券謝亞軒團隊認為，大豆價格如果上漲 30%，將額外拉動 CPI 年增率 0.5 個百分點，顯著抬升中國通膨壓力，從而影響央行貨幣政策操作，可能對資本市場表現與大類資產配置策略帶來變數。

中國大量進口美國大豆，因此在這一輪貿易戰中，「大豆牌」成了部分人眼中中國最有效的反制措施之一。然而，不少分析師認為，這卻可能成為中國通膨不能承受之重。

招商證券謝亞軒團隊認為，中國大豆消費嚴重依賴進口，國內庫存水平較低，同時需求相對剛性，這將令供給的邊際變化導致價格劇烈波動。大豆價格的上漲將顯著抬升通膨壓力，進而影響央行貨幣政策操作，可能對年內資本市場表現與大類資產配置策略帶來變數。

大豆如何影響通膨？

招商證券認為，當前中國大豆消費量中約有 86% 依賴進口，大豆消費較高的對外依存度導致國內大豆價格極易受國際價格波動的影響，大豆進口量的波動也將對國內的大豆供應形成明顯的外部衝擊。

同時國內大豆需求的相對剛性，且庫存水平較低，使得供給的邊際變化將顯著影響大豆的價格走勢。

那麼大豆價格如何影響 CPI？招商證券認為這主要有五個路徑：

路徑 1：大豆作為油料可以用於壓榨生產豆油，豆油除了食用之外還可用於製成生物燃料。

路徑 2：大豆可用於製成豆腐等大豆類食品。

路徑 3：大豆榨油之後產出豆粕，是生豬養殖等肉禽養殖業的重要飼料成分。

路徑 4：大豆價格的波動也可能影響到其它糧食的價格，進而間接對食品通膨造成影響。

路徑 5：大豆價格的波動還可能影響通膨預期的形成。

招商證券認為，在這五個路徑中，前三者更為直接，如果僅僅考慮這三個路徑的影響，可以初步判斷 CPI 中與大豆相關的細項分別包括了糧食、食用油、以及豬肉禽肉類等，而這三項在 CPI 中的累計權重達到約 7.5%。

報告稱，考慮以上三個細項量化大豆價格對 CPI 年增率的影響，大豆價格上漲 5%、10%、20%、30% 的情況下，將額外拉動 CPI 年增率 0.08、0.17、0.33、0.50 個百分點，這將顯著抬升中國通膨壓力。

因此，謝亞軒團隊認為，考慮到大豆價格波動對於中國 CPI 的顯著影響，這在一定程度上制約了中國選擇大豆作為反制措施的可能性。

難出牌且效果有限

招商證券還提到，來自美國的進口量約占中國大豆總進口量的 37%，另一大進口來源地巴西的占比約為 41%。假設中美貿易摩擦進一步升級導致來自美國的大豆進口量減少，那麼通過巴西等其它國家進行補償的可能性也很低。報告寫道：

目前來看通過巴西等國家進行替代的空間較小。即便不考慮運輸等基礎設施的建設問題，事實上目前我國已經消耗了巴西大豆產量的 33%、大豆出口量的 61%，進一步提升的空間並不大。

此外，即便不考慮打「大豆牌」對中國自身的負面影響，招商證券認為這對川普的影響也很有限。報告稱：

從政治博弈層面考慮，由於美國中西部地區一向是共和黨的堅定票倉，即便我國對大豆採取措施預計也將僅僅在邊際上產生負面影響，可能並不能影響最終結果。

『新聞來源／華爾街見聞』