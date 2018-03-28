央媒：相關部門正起草擴大進口指導意見

經濟日報援引商務部官員報導稱，為進一步擴大進口，相關部門正在起草《關於擴大進口 促進對外貿易平衡的指導意見》，有望近期發布。

報導援引商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明稱，美中貿易逆差是美元霸權的副產品和必須承受的成本，中美貿易不平衡的真正誘因在美國。

他認為美中貿易逆差是系統性的經濟問題，是由中美雙方的經濟結構、國際分工所決定，由市場自發引致的結果。而統計口徑差異直接導致美對華貿易逆差被高估，美國對華出口管制也加劇了雙邊貿易不平衡。

對於當前的貿易摩擦，顧學明表示，從中國反制的角度看，若衝突升級，反制措施可能包括進一步擴大農產品的範圍，並針對美國的飛機、汽車、集成電路等產品進行相關反制，會對美國的這些產業造成一定程度的影響。

他同時也提到，近些年，在積極擴大進口、促進貿易平衡發展方面，中國已經做了大量工作。今年 11 月，首屆中國國際進口博覽會將在上海舉辦。為進一步擴大進口，相關部門正在起草《關於擴大進口 促進對外貿易平衡的指導意見》，有望近期發布。在一系列政策措施的支持下，中國的對外貿易將實現平衡發展。

對於中美貿易戰，中美博弈的結果可能是雙方達成一個階段性的協議，或者找到一個妥協的方式，美國人希望看到的就是在網路市場分一杯羹。

其他方面，川普心裡很明白，我們看得很清楚，全球化以後產業的國際分工結構短期內是改變不了的。產業鏈包括技術儲備等都不是一個短變量，而是長期時間積累，落地在一個地方。中國未來的出牌，一是打好太極，自己心裡很清楚，美國人要的是什麼東西，並不是真正想跟你在這個方向『打』，有些東西你知道對方要什麼就好談了。

『新聞來源／華爾街見聞』