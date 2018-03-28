中國工商銀行盈利火車頭：個人住房貸款急升21%至近7000億元

中國工商銀行（01398-HK）2017年度業績，反映經營成長性的撥備前利潤達到4,924億元（人民幣.下同），同比增長9.1%；主要受惠於內地房地產個人按揭業務拉動，期內相關貸款同比增長達21.5%至6978.51億元。

分部業績稅前盈利表現看，期內工行來自公司金融業務錄得同比跌7.3%至1528.73億元；個人金融業務則增長5%至1378.43億元；至於資金業務則升8.8%至727.13億元。

個人金融業務成為工行盈利增長火車頭。公告披露，工行個人貸款比上年末增加7,492.89億元,增長17.9%,其中個人住房貸款增加6,978.51億 元,增長21.5%,主要是根據國家房地產調控政策,積極支持居民自住及改善型合 理購房融資需求;個人消費貸款增加87.63億元,增長3.5%,主要是抓住互聯網金融 發展的有利契機,「融e借」品牌業務實現高質量快速發展;信用卡透支增加827.37億 元,增長18.3%,主要是信用卡分期付款業務持續發展以及信用卡消費交易額穩定增 長。

公司金融業務方面，期內企業貸款業務，交通運輸、倉儲和郵政業貸款增加1,994.73億元,增長13.2%,主要是加大對納入國家 交通運輸規劃的「十縱十橫」綜合運輸大通道等國家重點項目的支持力度;租賃和商 務服務業貸款增加1,737.51億元,增長23.6%,主要是投資與資產管理等商務服務業 貸款增長較快;水利、環境和公共設施管理業貸款增加1,379.91億元,增長26.7%, 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業貸款增加797.92億元,增長9.7%,主要是支持城 市基礎設施和公用事業建設的融資需求；建築業貸款升19.3%至2234.84億元。然而批發零售業不良貸款比率仍高居不下，達9.75%；製造業則達4.8%。

2017年工行經營收入6756.54億元，同比增長5.3%；股東應佔利潤2860.49億元，增長2.8%；每股盈利0.79元，升2.6%；末期息每股0.2408元，增長2.8%。經營現金流大幅增長222.2%至7708.64億元。每股資產淨值升8.3%至5.73元；一級資本充足率微跌0.1個百分點至12.77%。

於2017年末，工行客戶貸款總額達到14.23萬億元，升9%；客戶存款19.23億元，升7.9%；投資資產則上升5.1%至5.76萬億元。資產質素改善，不良貸款率降0.07百分點至1.55%；撥備覆蓋率亦提升20.38個百分點至154.07%。然而資產減值損失亦顯著增長45.4%至1277.6億元；貸款減值準備則上升了17.6%至3404.82億元。

工行分析，反映經營成長性的撥備前利潤達到4,924億元,增長9.1%。增長原因一是轉型創 新效應，如境內大零售和金融市 場業務營業貢獻持續增長;境外和控股機構淨利潤增長12.6%。二是質量改善效應，不良貸款率較上年末下降0.07個百分點至1.55%,是自2013年不良「雙升」以來首次實 現「單降」。三是成本控制效應，淨利息收益率(NIM)較上年上升6個基點至2.22%,存 款結構改善有效降低了付息成本。成本收入比26.45%,保持在同業較好水平。

回顧2017年工行業務表現，一是注重提升服務實體經濟質效。全年 實際投放貸款2.8萬億元,非信貸融資增量也 超過萬億元。加大對重點項目和重大工程的支持力度,境內項目貸款累放1.14萬億元,同比多放 1,930億元。新支持「走出去」項目123個,承貸金額339億美元,成功發行「一帶一路」 綠色債券,牽頭推動「一帶一路」銀行間常態化合作機制的建立。組建普惠金融事業 部,小微貸款增長9%, 精準扶貧貸款餘額突破千億元。

二是注重嚴守風險底線和安全防線。三是注重通過經營轉型強勁增長動能。在全社會流動性趨緊的情況下,境內人民幣各項存款增加1.35萬 億元,為十年來最好的可比業界紀錄。大零售戰略持續推進,個人客戶淨增近3,800 萬,為近年來之最,其中信用卡客戶增至8,859萬,成為國內客戶總量最大的信用卡 發卡行。穩步推進國際化經營和綜合化發展,境外服務網絡延伸至 45個國家和地區的419家機構。四是注重通過改革創新激發經營活力。

2017年度工行營業收入6,756.54億元, 增長5.3%,其中利息淨收入5,220.78億元,增長10.6%，佔營業收入 的77.3%。非利息收入1,535.76億元,下 降9.6%。營業費用1,861.94億元,下降3.6%,成本收入比26.45%。平均總資產回報率1.14%,加權平均淨資產收益率14.35%。淨利息差和淨利息收益率分別為2.10%和2.22%,分 別比上年上升8個基點和6個基點。投資利息收入1,851.81億元,增長4.4%,主要是投資規模增加所致。投資平均收益率比上年下降4個基點。

2017年實現非利息收入1,535.76億元,下降9.6%,佔營業收 入的比重為22.7%。其中,手續費及佣金淨收入1,396.25億元,下降3.7%,主要是在本行主動降費讓利的同 時,受報告期內債券和資本市場波動、保險產品監管規範、營改增實施等多重因素 影響,代理基金及保險、私人銀行、投融資顧問、債券發行與承銷、對公理財等業 務收入減少。

文：周燕芬

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