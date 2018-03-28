分析員﹕港股今早大幅低開 三萬點成角力位置

美國股市再度出現大幅度下跌，道瓊斯指數再次失守24000點，市場人士預期，大市今日會大幅低開，又指出今早為3月份期指最後交易日，相信大市走勢會更加波動，建議投資者在失守3萬點才考慮入市。

道指收市報23857點，跌344點或1.4%，標準普爾指數收市報2612點，跌45點或1.7%，納斯達克指數收市報7008點，跌211點或2.9%。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三國股市均高收，英國富時指數收市報7000點，升111點或1.6%，德國DAX指數收市報11970點，升183點或1.6%，法國CAC指數收市報5115點，升49點或1%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛低收，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報71.79元，較本港收市價低1.3%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.57元，較本港收市價低1.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.7元，較本港收市價低2.2%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.41元，較本港收市價低1.6%，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報74.71元，較本港收市價低0.5%。

外圍股市仍是非常波動，日本股市早段大跌逾400點，再次失守21000點。加上3月份的交易日只剩餘今﹑明兩日，所以今日投資者不宜太進取，採取守勢靜待4月份來臨為佳。當然若投資者對個別股份如內銀股前景擁有較大信心，可以乘今日股價回落是時買入。另一方面，醫藥股昨日走勢仍是相當強勁，惟已累積了一相當升幅，若投資者手上擁有一定數量的醫藥股，不如在今日趁機先行沽出一部份套現，再伺機於低價補回。投資者切忌太執著，要賺取最後的一個便士，退一步有時確實是「海闊天空」。

今日有4隻新股上市，市場人士焦點當然是新股超購王的毛記葵涌(01716-HK)。說實在新股是炒供求，若今早毛記股價在早段已大幅飊升數倍，相信不少投資者會先行沽貨離場。至於是否高追？絕不建議。當然市場上又會否出現反高潮，早段高開後一路上揚？不排除有此情況發生，惟有貨者仍是趁機沽貨，無貨仍是按兵不動為佳。不要抱持上市抽不中，而在今日首日掛牌時補入。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會大幅低開，並預料3萬點會成為好淡友角力之處，建議投資者在3萬點以下才考慮入市。

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