〈景氣燈號〉終止黃藍燈 2月景氣燈號轉綠

國發會今 (27) 日公布 2 月景氣對策信號綜合判斷分數為 24 分，較上月 20 分，一口氣增加 4 分，終止連續 2 個月黃藍燈，燈號轉呈綠燈；國發會認為，領先指標雖微幅下跌 2 個月，但同時指標仍持續上升，顯示國內景氣仍處溫和成長中。

國發會表示，展望今年，全球景氣穩步擴張，國外需求持續成長，加上新興科技應用帶動，可望支撐出口，但美中貿易摩擦的外溢效應、主要國家貨幣政策正常化及美國聯準會升息對金融市場波動影響加劇等不確定因素，仍須密切關注。

內需方面，半導體領導廠商持續在國內擴大新世代先進製程投資，加上政府積極改善投資環境，擴大啟動前瞻基礎建設及推動各項產業創新發展計畫等，將持續挹注民間投資動能

隨著就業市場持續改善，薪資穩定成長，有助民間消費提升。根據各主要機構最新預測，今年國內經濟可望延續去年成長動能，但全球經濟干擾因素仍須持續關注。

國發會表示，2 月景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加 4 分，9 項構成項目中，工業生產指數由藍燈轉呈綠燈，分數增加 2 分；海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃紅燈，製造業銷售量指數由黃藍燈轉為綠燈，分數各增加 1 分；股價指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少 1 分，其餘 4 項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為 101. 17，較上月下滑 0.13%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，包括實質半導體設備進口值、核發建照面積，及工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘 4 項則較上月下滑，分別為外銷訂單指數、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數 M1B，及股價指數。

同時指標不含趨勢指數為 102.05，較上月上升 0.05%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，包括製造業銷售量指數、工業生產指數、實質機械及電機設備進口值；其餘 4 項批發、零售及餐飲業營業額、實質海關出口值、非農業部門就業人數，及電力（企業）總用電量較上月下滑。



落後指標不含趨勢指數為 101.10，較上月上升 0.40%； 6 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，分別為製造業單位產出勞動成本指數、工業及服務業受僱員工人數、製造業存貨率，以及金融業隔夜拆款利率；其餘 2 項全體貨幣機構放款與投資，及失業率則較上月下滑。