【IPO追蹤】美團點評正選擇保薦人 最快年內本港上市

路透社旗下IFR引述消息人士指，騰訊(00700-HK)有份投資的內地生活資訊平台美團點評，已就香港上市與美銀美林、高盛及摩根士丹利接觸，最快年內上市。

外電早前引述消息人士報道，該公司估值最少600億美元(約4680億港元)，若政策條件允許，亦將考慮在內地上市。不過該公司強調目前仍處於初步討論階段，不排除細節有變。

該公司去年10月完成新一輪40億美元(約312億港元)融資，美團點評估值為300億美元(約2340億港元)。該輪融資由騰訊領投，主要投資者亦包括紅杉資本、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大養老金投資公司(CPPIB)等。

路透早於去11月曾援引知情人士消息，指美團點評考慮最快2018年於美國上市，擬籌資至少30億美元，為公司目前估值的10%。惟當時美團點評官方以「沒有此事」予以否認。

美團點評由美團網及大眾點評在2015年合併而成，打造成一站式生活服務網絡，包括美團網原有的團購服務、食品外送服務Deliveroo、大眾點評原有的餐廳、旅遊等生活推介網站大眾點評網等。

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