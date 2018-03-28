燿華轉盈題材大熱門 開盤9分鐘成交量已超越昨日

PCB 廠燿華電子 (2367-TW) 去年下半年營運逆轉勝，第 4 季獲利 6.96 億元創新高全年稅後純益達 6.74 億元，每股純益 1.24 元，在轉虧為盈題材刺激之下，今 (28) 日開盤 9 分鐘成交量超越昨日 2.6 萬張，逆勢向上走揚。

燿華去年第 4 季強勁業績動能，可望延續至今年第 1 季，燿華今年 1 月營收達 18.3 億元，年增 59.92%，2 月受限工作天數，單月營收僅 11.19 億元；前 2 月營收已達 29.5 億元，年增 22.47%；法人估，燿華 3 月營收將達 15 億元水準，可望推升第 1 季營收達 44 億元，除較去年同期成長 18% ，也已達去年第 3 季時候的旺季水準，對此燿華主管指出，3 月的拉貨狀況佳，但不對法人所指的業績數字加以評論。

燿華去年下半年完成第一階段產能擴充後，今年首季發揮高度效益，法人估燿華今年首季營收將達 44 億元，等於是去年第 3 季旺季時的業績水準，其中汽車雷達板、軟硬結合板等出貨都明顯回溫。

燿華去年全年營收 181.31 億元，毛利率 15.88%，年增 8.26 個百分點，稅後純益達 6.74 億元，較上一年轉虧為盈，每股純益達 1.24 元。

燿華去年第 4 季營收以 61.24 億元創新高，毛利率 23.3%，季增 7.36 個百分點，年增 7.57 個百分點，單季稅後純益 6.96 億元，每股純益並達到 1.28 元。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在改善軟硬結合板設備，下半年已明顯發揮效益，今年預估可再增加 15-20% 產能，今年資本支出金額預估達 10-15 億元。