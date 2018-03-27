貿易戰疑慮緩解 道瓊期指一度漲逾百點

美中雙方願意對貿易問題進行協商，貿易戰緊張情勢，出現緩解跡象；週二 (27 日) 美股盤前交易中，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 100 點。

台北時間週二晚間 6 點 59 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 109 點 (0.45%)，標普 500 期指上漲 0.51%，那斯達克期指上漲 0.83%。

據華爾街日報報導，北京和華府正悄悄展開貿易談判，中國國務院副總理劉鶴，已與美國財政部長梅努欽、貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，透過電話，溝通相關事宜。

梅努欽日前接受福斯新聞採訪時說，美方正與中國進行對話，對於能否達成協議，「我抱持審慎樂觀態度」。

中國國務院總理李克強則在出席「中國發展高層論壇」時指出，中國對外開放的大門，「將越開越大」。

貿易戰緊張情勢趨緩，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 2.8%，標普 500 指數收漲 2.7%，那斯達克指數收漲 3.3%。

週二歐股走揚，歐元區 Stoxx 50 指數上漲 1.81%，德國 DAX 指數上漲 1.90%，法國 CAC 40 指數上漲 1.52%，英國 FTSE 指數上漲 1.94%。

大宗商品方面，黃金期貨下跌 0.49%，至每盎司 1,348.40 美元；原油期貨價格上漲 0.26%，至每桶 65.72 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上揚 0.34%，至 88.94。