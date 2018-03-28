美股盤中─貿易戰風險降低 道瓊上漲逾240點 擴大週一漲勢

美國股市週二中場上漲，擴大昨日的漲幅，道瓊大漲逾 240 點。貿易戰風險降低，為股市帶來利多。

台北時間 00:13

道瓊工業平均指數上漲 215.55 點或 0.89% 至 24418.15。

Nasdaq 指數上漲 2.63 點或 0.02% 至 7221.97。

S&P 500 指數上漲 11.86 點或 0.46% 至 2670.41。

週一，美國股市大幅上漲，華爾街日報報導，美國與中國官員致力降低二國之間的貿易緊張關係。主要指數大漲逾 2.5%，創下 2015 年 8 月以來單日最大漲幅。

分析師說，投資人對市場的信心恢復，因為貿易擔憂消退。投資人重返股市，恢復買進多頭部位。

華爾街昨日表現強勁，國際股市週二亦隨之走高，亞洲股市與歐洲股市均上漲。

分析師說，市場週一採取了必要行動，主要指數強勁上漲，阻止了跌破型態出現。

在週一的漲勢之前，股市則受到壓力。投資人擔憂中美之間的貿易戰可能對經濟造成衝擊。上週，川普總統簽署了一份行政備忘錄，對 600 億美元的中國進口商品課徵關稅，也引來了中國的報復。但消息傳出，該二國有意談判，減緩了貿易戰可能性。

但摩根大通分析師週二說，近來的跌勢後，投資人應進場買進。

該分析師在報告中寫道：「股市對負面消息，反應過度。我們相信強勁的總體經濟與基本面將持續引領風騷。股市賣壓大多屬技術性，對基本面投資人而言，是買進機會。」