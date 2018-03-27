【IPO追蹤】醫藥界“華為”藥明康德50天火速過會 或成中概股IPO回A首單

3月27日上午，記者便從投行人士獲悉，在今天上午的發審委第51次工作會議上，無錫藥明康德新藥開發股份有限公司順利過會。

該消息在下午同時得到了兩名IPO圈内人士的确認。

這一時間節點，距離藥明康德2018年2月6日招股書預披露更新，僅僅過了50天左右時間。

藥明康德視為生物醫藥領域的潛在“獨角獸”，是國内規模最大的小分子醫藥研發服務企業，國内CRO(醫藥研發合同外包服務機構)巨頭，全球排名第11位，主要向制藥巨頭提供“研發外包”業務，号稱醫藥界“華為”。

根據其招股書申報稿，藥明康德擬于上交所公開發行不超過10419.86萬股，占發行後總股數的比例不低于10%，計劃募集資金57.41億元。

按照上述募集資金和新發股份數計算，藥明康德的發行價將達到574057.9萬元/10419.86萬股=55.09元。

上述募資將用于十個項目，其中包括蘇州藥物安全評價中心擴建項目(17.2億元)、美國細胞及基因治療商業化cGMP工廠建設項目(8.43億元)等。

值得一提的是，藥明康德應該是中概股以IPO形式回A的第一單，此前案例中，中概股都以并購方式回A。

回顧其在資本市場的經曆：2007年，藥明康德在紐交所上市，股票代碼為“WX”。上市之後，藥明康德展現了不俗的資本運作能力，包括2007年收購化學合成物提供商Chemdepo、生物試劑提供商Abgent、中國臨床研究服務公司Jiecheng和MedKey，2014年收購研究機構XenoBioticLaboratories、2015年收購基因分析公司NextCODEHealth等等。此後開展了一系列資本運作：2007年收購化學合成物提供商Chemdepo、生物試劑提供商Abgent、中國臨床研究服務公司Jiecheng和MedKey，2015年收購基因分析公司NextCODEHealth等。

2015年4月，藥明康德以33億美元從紐交所私有化退市。

此後，藥明康德小試牛刀，2015年4月通過分拆子公司合全藥業挂牌新三板，2017年6月，其讓子公司藥明生物登陸港股“掘金”。

藥明康德董事長兼首席執行官李革在2016年3月接受記者采訪時首次透露過其私有化的目的，并強調并非為了實現中美市場的“PE差”，根本原因還是華爾街太過于關注短期業績，大型戰略投資就變得比較困難。

北京一家基金管理公司的投研部經理曾告訴21世紀經濟報道記者，“藥明康德介入小分子醫藥研發比較早，創始人的專業背景比較好，基本上都是國外客戶，技術平台有一定優勢，所以發展較快”，其指出，“在醫藥細分領域，100億元左右的市場規模，達到20%-30%的市占率就是不錯的企業”。

從其業績表現來看，2014年-2017年1-9月，藥明康德分别實現營收41.4億元、48.83億元、61.16億元、56.78億元，淨利潤為4.62億元、3.49億元、9.75億元、10.63億元。

來源：21世紀經濟報道

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)