東元智慧聯網電動三輪車獲獎 鎖定菲國20萬台商機

東元 (1504) 研發、製造、輸出菲律賓的「智慧聯網電動三輪車」，獲 2018 系統整合輸出獎優勝；東元指出，未來在確認衛星及電信網路品質之狀態後，可望鎖定馬尼拉的 20 萬台潛在商機。東元智慧聯網電動三輪車產品自 2017 年起，已獲菲律賓伊莎貝拉省卡瓦延市的「REV 計程車車隊」採用，並進行試營運。



東元指出，東元智慧聯網電動車擁有三大優勢而在當地市場勝出，包括行控中心可以即時掌握電動三輪車的位置及軌跡，並利用大數據，預測車隊派車時段與區域。監控與管理電動三輪車的電池使用狀態。智慧車隊系統可利用手機進行即時、智慧型防盜鎖車設定。



目前菲律賓傳統引擎三輪車 (Sidecar) 數量約 350 萬輛，其中在馬尼拉大都會區數量約有 20 萬輛，統計廢氣比例約佔全區二氧化碳排放量之三分之二，造成許多噪音及空氣汙染、耗能問題。隨招隨停的改裝三輪計程車，也因車輛規格與標準不一致，影響乘客安全、市容與交通。



東元電機在 2016 年於菲律賓蘇比克灣成立電動車製造公司，於當地正式組裝量產智慧聯網電動三輪車。東元智慧聯網電動三輪車，整合了東元集團資源並與國內捷銳行動科技公司技術合作，透過高度系統整合，以實踐東元電機願景「節能、減排、智能、自動」為目標，是台灣業者將智慧城市應用推展到海外的成功案例。



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