〈東元推馬達新品〉瞄準風水力領域商機 營運添新柴火

東元 (1504-TW) 今 (7) 日發表經過 2 年研發成功的超高功率密度暨智能馬達 (VHPD)，挑戰全球 355 框號馬達密度上限，適合搭配風水力機產業設備，董事長邱純枝指出，透過這項產品，對提升在馬達競爭力及接單都有相當大的幫助，有助營收及獲利的表現。

邱純枝表示，經過產官學專案努力研發，推出超高功率密度暨智能馬達，即使馬達行業是非常成熟但成長非常慢速的產業，但東元並未慢下來，集團全力發展，近幾年持續推升新型馬達產品技術。

邱純枝指出，新推出的馬達是可以幫助東元營收往前推進的關鍵技術突破，有助東元獲利，她強調，超高功率密度暨智能馬達具有減重及使用材料減少等特色，是對東元、客戶及社會都有利的產品。

東元指出，2015 年開始整合集團內各領域專業技術人才、資源，由副會長劉兆凱主持成立最高功率密度應電動機開發團隊，與金屬中心、工研院、虎門科技及台大等產學界技術合作，開發出超高功率密度暨智能馬達。

東元今日現場公開超高功率密度暨智能馬達動態演示，展示樣機輸出功率達 600 千瓦，重量 2.6 噸，密度超高，劉兆凱指出，VHPD 馬達重量減，功率減少 20%，功率密度提升 33%，取得 15 項專利，可說是今年的代表性產品。