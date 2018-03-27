中租、先鋒投顧及摩根投信跨界合作 辜仲立稱三強聯手看好台灣市場

中租 - KY(5871) 總裁辜仲立今日宣布旗下先鋒投顧，將與摩根投信展開跨界合作，引進摩根系列基金 124 檔。先鋒投顧董事長黃正明、摩根投信董事長王大智皆宣示，雙方各擁所長，未來要提供投資人多元的理財選擇。辜仲立強調，此次合作努力了非常多時間才成功，非常難得，並直言看好台灣市場。宣布會上也是辜仲立開春以來首次公開露面，辜仲立指出，先鋒經營基金平台已有 15 年，摩根則有 30 年，都是業界領先者。加上中租豐富資源，這次合作是「三強聯手」，誓言會全力深化金融服務網絡，打造友善投資環境，提供客戶更完整、更多產品，並帶給客戶好的服務，強調雙方合作很難得，各自努力了很多時間，才完成此創新平台。



辜仲立、黃正明及王大智等人在會中更是各自出招亮牌，意旨要讓投資者「招招致勝」。王大智說，金融服務數位化是未來趨勢，2018 年第一次展開跨界合作，透過與中租、先鋒聯手，就是要把電子項目合作平台延伸，滿足不同投資人需求，並說很期待接下來的合作，各方能發揮特長，提供台灣最好的服務，讓投資人擁有愈來愈便利的投資平台。



先鋒電商平台 2007 年成立，擁有深厚客戶基礎，黃正明表示，中租、先鋒都屬創新公司，這次與摩根是首次跨界合作。其中先鋒是國內第一個線上基金平台，前後擔任多家境外基金公司總代理，不斷優化現有產品及服務。摩根在台灣基金市場則不遺餘力，盼透過持續深化、服務台灣客戶，建立摩根在台灣基金業界領導地位。



黃正明表示，先鋒將一次引進 124 檔摩根系列基金，總銷售基金超過 1000 檔，滿足投資「一站購足」理財需求。先鋒與摩根雙強首次合作，也祭出「穩對策、掌契機、跟趨勢」主打優惠活動，要讓投資人在市場進可攻、退可守。最後強調面對機器人理財趨勢，先鋒未來也不會缺席，要投資者拭目以待。



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