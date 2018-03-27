瑞聲科技(02018-HK)：2017年獲得480項全新專利

瑞聲科技(02018-HK)于2017年年度業績報告中指，該公司2017年成功獲得480項全新專利，其中281項屬非聲學分部，令該公司的知識産權組合擴大至合共2,503項專利。該公司已申請另外1,567項專利，使待批專利達到合共2,377項。

就光學分部而言，3D感應相機及混合鏡頭相機出現。雖然仍處于早期階段，但其具備特别的光學擴增實境功能并帶來全新的用戶體驗。該公司已成功展示出在塑料鏡頭及晶圓級玻璃鏡頭(WLG)方面的專有實力。在此階段，該公司已作好準備，把握新機會為3D感應及成像設計提供不同的混合鏡頭解決方案。

該公司過去一直着力發展各種天線設計及生産能力，以提供新的無線射頻解決方案：微型揚聲器模組上的激光直接成型(LDS)天線、多天線的塑料中殼、性能優良的一體式金屬外殼及多天線金屬外框。展望未來，為5G連接初步設計籌備整合不同結構件(如玻璃蓋板及内置非晶體金屬框架)而對智能天線設計及超精密制造複雜性不斷提高的需求，將令瑞聲占據有利市場地位，把握該等機會。

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