黃金白銀比高達80倍 正向市場傳達什麼警訊？

《Zerohedge》報導，近一年來，白銀下跌了 1%，同時美元貶值了 3.5%，而黃金上漲了 4%，黃金白銀價格比值大幅攀升，似乎正向投資人發出了預警信號。

目前金價與銀價之間的比值已來到 80.8 倍，是創下了兩年新高。

黃金與白銀價格比率 / 圖：Zerohedge

《ZeroHedge》提道，一些投資者認為黃金與白銀的比率偏高，代表著一個負面經濟的指標。投資人擔心全球經濟成長放緩時，白銀工業需求降低，同時當經濟疲軟時，基金經理傾向於支持黃金做避險天堂，導致黃金白銀價差攀升。

Dillon Gage Metals 高級副總裁 Walter Pehowich 提道，「目前沒有多少人願意購買白銀，煉銀廠有很多白銀，但他們找不到買主。」

金銀價差比率在 2016 年初保持在 80 以上，當時擔心中國經濟放緩導致市場不佳，2008 年金融危機期間同樣價差比率成長。近期金銀價差比率上漲的原因是市場投資人開始出倉白銀，以及庫存上漲使銀價上漲幅度未達黃金。

週二（27 日）銀價現貨上漲 0.18% 來到每盎司 16.77 美元，與 3 年來的價格差異不大。然而，黃金價格確實 3 年來較高的水位，週二下跌 0.01% 來到 每盎司 1354.35 美元。

白銀 3 年來價格 / 圖：MoneyMetals

USAA 貴金屬和礦產基金管理人 Dan Denbow 表示，「避險需求而言，因為黃金知識較大眾化，使投資人較更容易預測趨勢」。

白銀價格大跌的同時，市場也有另一個觀點，如《華爾街日報》的分析師則認為，白銀的表現不佳並不是白銀的需求或銷量問題，而是對貴金屬的一個負面信號，因為這類交易商品交易量較小，更容易受到價格上漲和下跌的較大波動的影響。