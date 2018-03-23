區塊鏈的糾結點：2018年大量新幣破發 幣的關注度遠大於鏈

3 月 21 日，星合資本董事長、點融創始人郭宇航在洪泰資本控股春分大會上表示：區塊鏈主要的價值在於通證計量貢獻、記賬取代支付、數據分布儲存、行為獲取獎勵、代碼就是法律、社群代替公司。

「用數學的方式解決決策問題，用多中心方式解決對賬效率問題，用全球計算機的力量解決安全問題」。因此區塊鏈將在金融、存證、版權、遊戲、未來資產上鏈等方面落地，最終讓全世界的機器走向共識。

「數字錢包之與智慧型手機用戶，就是新時代的瑞士銀行賬號。」而當前比特幣的幾大詬病：根本問題是安全性、道德問題是非法交易、經濟問題是能耗、本質問題是分叉與回滾。

而區塊鏈發展的難點在於：1、無法達成共識；2、理念去中心化而市場中心化。「行業的發展和創新都要為化解風險、嚴監管讓路。」

雖然區塊鏈被認為將改變未來，但目前幣的關注度遠大於鏈，而財富效應開始讓幣圈和鏈圈形成共識。全球有 1900 種數字代幣，數千個項目在 ICO，這些泡沫導致 2018 年大量新幣破發。對於未來數位貨幣市場的表現，郭宇航認為，主要是「快牛慢熊、波動常態、投機為主流」3 個特徵。

區塊鏈和數位貨幣項目需要規避政策風險：一不渉眾，二是服務實體，三是擁抱監管。

『新聞來源／華爾街見聞』