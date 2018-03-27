黃金時代再現 金價終於突破整理區間 挑戰1366美元高點

金價近期挑戰 1366 美元。

美元近期進一步走弱，推升黃金價格在突破 1302-1340 美元的價格區間，道明證券將金價的目標價上調至元月底高點每盎司 1366 美元。

金價上周創下自 2016 年 4 月以來最大單周漲幅後，周一黃金期貨繼續上漲 0.4%，來到每盎司 1360.9 美元，道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 和策略師 Ryan McKay 在報告中寫道，美國聯準會上周的鴿派升息，以及中美貿易爭端升溫是推升金價突破整理區間的重要助力。

原本市場擔憂聯準會今年升息次數會轉為更加鷹派，致使對市場對黃金這種無息商品的需求下降，但聯準會上周維持對 2018 年升息 3 次的預測不變，使得金價重新獲得上攻的買盤。

Melek 和 McKay 表示，由於地緣政治風險導致股市大幅走低，而債券和日元空頭部位縮減後受到買盤支撐，投資人可能購買黃金和白銀作為避險。

至於上周衝擊金融市場的中美貿易爭端緊張情勢升高，Melek 和 McKay 認為，緊張情勢可能還會持續一段時間，但不致成為全面的貿易戰。

高盛銀行近 5 年來也首度改口看多黃金價格，預期通貨膨脹上升、股市回檔風險增加，將有助於支撑黃金價格。

TD 證券指出，白銀也期待自地緣政治風險和中美貿易緊張情勢從中受益，正挑戰每盎司 16.70 美元的高點。

周二亞洲交易時段黃金價格小幅下跌，4 月 Comex 期金上漲至 1351.20 美元，當日下跌 0.28％。

市場本周須關注的重要事件有美國公布 GDP、貿易爭端的進一步發展及股市的表現。