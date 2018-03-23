騰訊連兩日重挫 看跌期權一度飆漲34900%

在財報未如預期，而大股東又以折扣價出售持股之下，騰訊控股 (0700-HK) 出現 2011 年以來，最大的連兩日跌幅。據《彭博》報導，這讓衍生品市場措手不及，看跌期權也因此大賺。

騰訊近 2 年的飆漲，讓押注騰訊下跌本來勝算無幾，但也因為機率夠低，讓作對方向的交易員大賺。周五香港漲幅最大的 5 種期權合約，都是針對騰訊的看跌期權，其中一張合約一度飆升 34900%。

雖然期權在月末到期日之前，較容易出現大幅波動，但騰訊這次異常劇烈的波動，顯示交易員根本沒想到，這家香港市值最大的公司，會連兩天跌幅都超過 5%。過去 12 個月，騰訊股價的日均漲幅為 1.4%。

交銀國際駐香港的首席策略師洪灝表示，很多交易員都反應不及，無法賣出騰訊股票的機構投資人，不得不買進看跌期權來做避險。周五香港市場上交易最活躍的 10 種期權中，有 7 種是關於騰訊的期權。

騰訊盤前傳遭到大股東、南非多媒體公司 Naspers 減持，涉及 1.9 億股，相當於 2% 股權。消息指出，Napers 減持的股份已全數獲認購，大部分落在避險基金手上，配股價較昨天收方價折讓 6% 至 9% 不等，即是大約 400-413 港元之間。

瑞信、花旗、摩根大通則都在騰訊業績公佈後，下調了目標價。花旗將騰訊目標價從 538 元 (港元，下同) ，下調至 532 元，但維持「買入」評級；瑞信將該股今年盈利預測下調約 4.5%；摩根大通亦將目標價由 500 元下調至 485 元，評級仍為「增持」。