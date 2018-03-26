華顯光電技術控股有限公司 公佈2017年全年業績

淨利同比增長 27.0%

加強高端產品開發 拓寬收入來源

財務摘要（經審核）

截至 12 月 31 日止 12 個月 (人民幣千元) 2017 年 2016 年 變動 (%) 收入 3,464,573 3,678,153 -5.8 毛利 279,819 205,523 +36.1 母公司擁有者應佔溢利 115,734 91,110 +27.0 每股基本盈利（人民幣分） 5.75 4.89 +17.6 建議每股末期股息（港仙） 2.00 2.00 -



香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 26 日 - 華顯光電技術控股有限公司 （「華顯光電」或「本公司」及其附屬公司（統稱「本集團」）；香港聯交所股份代號：334）今天公佈其截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月（「回顧期內」）之全年業績。

回顧期內，本集團的高端產品，包括內嵌式（On-cell/In-cell）LCD 模組產品以及低溫多晶硅（「LTPS」）LCD 模組銷售穩步增長，帶動整體平均銷售價格由去年同期的人民幣 49.4 元上升至人民幣 64.9 元，同比增長 31.5%。受惠於整體平均銷售價格的提升，以及面板及上游零部件價格保持平穩增長，本集團營業額保持相對穩定，為人民幣 34.6 億元，同比略下降 5.8%；實現毛利人民幣 2.80 億元，同比增長 36.1%；毛利率錄得 8.1%，同比增長 2.5 百分點；母公司擁有人應佔溢利達人民幣 1.16 億元，同比增長 27.0%。每股基本盈利為人民幣 5.75 分，同比增長 17.6%。董事會建議派發末期股息每股 2.00 港仙。

回顧期內，本集團實現 LCD 模組產品累計銷量達 5,340 萬片，同比下降 28.4%。主要受二零一七年上半年部分終端客戶清理庫存，以及市場推廣全屏幕終端產品，令上游零部件供應短缺的影響。本集團銷量自第三季度恢復增長，受第四季度旺季延遲加持，下半年銷量環比增長 50.6%。受銷量下降影響，本集團非貼合及貼合產品營業額，分別下降 2.9% 和 7.4%。

本集團與武漢華星光電成立之合營企業武漢華顯光電於二零一七年第四季實現正式量產，毗鄰武漢華星光電之第 6 代 LTPS LCD 顯示面板生產線項目，為客戶提供面板至模組一體化的解決方案。柔性面板佈局方面，武漢華星光電第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 顯示面板生產線項目（「t4 項目」）主體廠房和動力廠房已於二零一七年十二月提前封頂，t4 項目預計將於二零一九年上半年實現產品點亮並開始試產，於二零二零年上半年實現量產。隨著項目之落成，本集團的上游面板供應佈局將更完整，在中小尺寸高端顯示、特別是柔性顯示領域的競爭實力也將隨之提升。

有見市場對全屏幕產品的需求，本集團積極投入相關技術研發。二零一七年七月，本集團為一家法國知名手機品牌生產全屏幕模組產品，作為全國首批正式量產。目前，本集團已與武漢華星光電合作開發多款 LTPS 全屏幕產品，並掌握了異形切割的技術。本集團將繼續憑藉卓越的市場反應能力以及持續的技術資源投放，推進全屏幕模組產品銷售量，滿足市場需求。

回顧期內，為拓寬收入來源，改善產品毛利率，本集團著手佈局車載市場，與台灣知名 TFT-LCD 產品製造商瀚宇彩晶股份有限公司（「瀚宇彩晶」，6116.TW）之全資子公司，Brightpro Resources Limited（「光博資源」）就收購南京瀚宇彩欣科技有限責任公司（「南京瀚宇彩欣」）51% 至 81% 權益之可能收購事項 (「可能收購事項」) 訂立諒解備忘錄。可能收購事項一旦落實，將使本集團可收購南京瀚宇彩欣之主要控股權。由於光博資源於可能收購事項後仍為南京瀚宇彩欣之少數股東，此亦為本集團與其母公司瀚宇彩晶提供更多合作機會。

為拓展產品業務，本集團與百度達成合作，其首款搭載本公司顯示模組的智能家居終端產品已正式發佈。

展望未來，華顯光電行政總裁李健先生表示：「二零一八年，國內以至全球經濟前景可望穩健復甦，但行業目前仍處整合階段，競爭持續激烈。本集團將會積極面對市場環境的變化，按照行業發展格局，加強核心能力，務求持續提高本集團的經營能力及競爭力。隨著武漢華星光電的面板供應愈趨穩定，我們預期全屏幕產品銷售佔比亦將大幅提升，推動市場份額的進一步增長。同時我們也會積極開拓車載市場及智能家居終端業務，緊握物聯網帶來的機遇，為未來的運營發展奠定良好的基礎，為本集團及股東創造更大利潤及價值。」

本集團於回顧期內按產品類別劃分的收益、銷售量及各自同比變動如下：

截至 12 月 31 日止 12 個月 2017 年 2016 年 變動 (%) TFT LCD 模組 收益 (人民幣千元) 非貼合模組 1,291,789 1,330,849 -2.9 貼合模組 2,172,784 2,347,304 -7.4 總計 3,464,573 3,678,153 -5.8 TFT LCD 模組 銷售量 (千片) 非貼合模組 31,767 45,390 -30.0 貼合模組 21,606 29,126 -25.8 總計 53,373 74,516 -28.4

有關華顯光電 (334.HK)

華顯光電技術控股有限公司（香港聯交所股份代號：334）總部設於中國，為中國主要中小尺寸顯示模組供應商之一，主要從事研究與開發、製造、銷售及分銷主要供手持移動終端使用的 LCD 模組。華顯光電的業務模式為以原始設計製造商（ODM）方式主要為手持移動終端製造商研發及供應 LCD 模組。華顯光電智能手機 LCD 模組產品備受國內外廠商歡迎，銷量名列前茅。

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