日光控股公佈於香港聯交所GEM上市建議詳情

香港, 2018 年 3 月 27 日 - (亞太商訊) - 新加坡領先企業客戶衛生紙產品供應商日光（1977）控股有限公司（「日光」或「集團」）宣佈其計劃於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)GEM 上市的詳情，股份代號為 8451。



摘要

- 日光於一九七七年成立，於衛生紙產品市場經營約 40 年。以二零一六年銷售收益計算，日光在新加坡整體衛生紙市場乃第五大衛生紙產品供應商，並為企業客戶衛生紙產品市場第二大衛生紙產品供應商，於二零一六年的銷售收益# 約達 12.3 百萬坡元，市場份額約為 11.7%*

- 擁有自設轉換設施生產大卷裝衛生紙，是新加坡首家及唯一一家大卷裝衛生紙轉換商 *

- 主要客戶涵蓋上市公司之附屬公司，如 (i) 一家全球財富 500 強公司，為領先環球綜合度假村發展商及賭場營運商；(ii)City Developments Limited，業務遍佈全球的國際房地產營運公司，按市值計為新加坡最大公司之一；及(iii)UEM Edgenta Berhad，全面資產解決方案的領先公司

- 日光計劃透過擴展產品組合，涵蓋更多與衛生紙及衛生相關的產品，以持續發展業務及提升集團於東盟國家企業客戶衛生紙產品業的地位

# 截至二零一六年九月三十日止年度收益

* 資料來源: 灼識報告



發售詳情

集團計劃透過公開發售及配售發售以供認購或要約出售（視情況而定）合共 200,000,000 股每股面值 0.01 港元的公司股本股份 (「發售股份」)，並建議股份於聯交所 GEM 上市。指標招股價範圍為每股 0.25 港元至 0.30 港元，扣除股份發售的包銷費用及估計開支後，並假設每股股份招股價為 0.275 港元（即指標招股價範圍每股 0.25 港元至 0.30 港元的中位數），則由股份發售所得的款項淨額約為 30.0 百萬港元。



公開發售將於二零一八年三月二十七日（星期二）上午九時正開始，並於二零一八年四月三日（星期二）正午十二時結束。最終發售價及配發結果預計將於二零一八年四月十三日（星期五）或之前公佈。預期股份將於二零一八年四月十六日（星期一）開始在聯交所交易，股份代號為 8451，每手買賣單位為 10,000 股。



智富融資有限公司為是次上市的獨家保薦人，太平基業證券有限公司、瑞邦證券有限公司及雅利多證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



企業摘要

新加坡領先企業客戶衛生紙產品供應商，營運歷史悠久及具有強大的品牌知名度

集團於一九七七年成立，於衛生紙產品市場經營約 40 年。集團為客戶提供全面的服務，由就衛生紙產品種類及規格向客戶提供意見，以至採購合適產品、進行品質監控、利用集團貨車隊付運至客戶，及提供售後服務。憑藉悠久的營運歷史及行業專業知識，集團於新加坡企業客戶衛生紙產品市場建立了顯赫的聲譽，根據灼識報告，集團於二零一六年以銷售收益計，為上述市場第二大衛生紙產品供應商，市場份額約為 11.7%。



為客戶提供可靠穩定及品質一致的產品

為向客戶提供可靠穩定的產品供應，集團已實施內部政策，以保持存貨處於健康水平。集團於新加坡擁有自設轉換設施以生產大卷裝衛生紙，以應付無法預期的訂單增加及╱或緊急訂單時使用。其內部物流團隊亦有助確保將訂單產品準時送達。此外，集團經常到訪其主要供應商及提供原材料的造紙廠，以確保產品品質一致。



擁有多元化衛生紙產品及其他相關產品組合以應付客戶需要

日光提供範圍廣泛的衛生紙產品如廁紙、抹手紙、餐巾紙、面巾紙，以及其他相關產品如衛生相關產品及紙巾架。於各類別產品中，集團亦為客戶提供不同的產品選擇及組合。集團擁有提供訂製及多元化產品的能力和靈活性，有助其滿足大型客戶的不同需要及各行各業客戶的特定要求。具備此等能力乃集團擁有高客戶忠誠度的原因，亦為其於未來繼續取得成功作好準備。



擁有龐大的客戶基礎及與主要客戶已建立良好及長期關係

於往績期，集團與主要客戶已建立兩年至超過二十年的長期關係。該等主要客戶包括上市公司的附屬公司。特別是集團與 City Developments Limited 的附屬公司建立超過二十年的關係；及與一家財富 500 強公司的附屬公司建立約七年關係。集團與來自不同行業的主要客戶建立了成熟、穩固及長期的業務關係，有助其把握不同行業的增長機會、建立穩定的客戶基礎及增加收益來源。



擁有資深及努力不懈的管理團隊

集團的管理團隊由一群於衛生紙產品業具豐富經驗的專業人士組成。團隊具備對企業客戶衛生紙產品業成功至關重要的深厚知識及經驗，能夠抓緊市場機遇、制訂穩健業務策略、評估及管理風險以及實施管理計劃，力求為集團股東創造最大的價值。



未來發展策略

新加坡的基建設施發展完善，加上公眾積極支持健康及衛生，致使公眾地方廣泛使用衛生紙產品，預期由二零一六年至二零二一年間，新加坡的衛生紙產品消費值將繼續按 3.5% 的複合年增長率穩步上升，至二零二一年達 198.1 百萬坡元，屆時企業客戶衛生紙產品的總消費值將佔整個市場逾 59%。於同一時期，企業客戶衛生紙產品的消費值亦將繼續以 3.8% 的複合年增長率上升達 117.0 百萬坡元。



此外，東盟經濟和商業的持續發展帶動公眾衛生意識不斷提高，從而令衛生紙產品使用量上升。東盟國企業客戶衛生紙產品的消費值很可能延續強勁升勢，並於二零一六年至二零二一年間以複合年增長率 5.3% 上升至 515.3 百萬美元。為擴大市場份額、加強競爭力及降低採購成本，集團計劃以歐洲更先進衛生紙複捲機取代現有複捲機，並透過升級生產大卷裝衛生紙的轉換線以提升產能。此外，集團將由中國購置一條新的抹手紙轉換線。此等升級和擴充計劃及預期上升的產品需求，均將提高存貨水平，因此集團計劃投資於新加坡裕廊另一幢約 3,000 平方米的工廠大廈作倉庫之用，以提升集團的物流和付運效益。憑藉已有的詳細發展藍圖，已建立的品牌聲譽及多年在新加坡的業務版圖，集團將積極擴大其市場份額，並把業務足跡覆蓋至鄰近國家，以把握區內增長機遇。



財務摘要

截至二零一六年九月三十日止年度截至二零一七年九月三十日止年度

千坡元千港元 (附註) 千坡元千港元(附註)

收益 12,34373,44112,18672,507

毛利 3,25819,3853,49320,783

毛利率 (%)126.428.7

純利率 (%)210.312.0



(附註) 上述以坡元列值的金額已按 1.00 坡元兌 5.95 港元的匯率換算為港元，僅供說明。

1 截至二零一六年及二零一七年九月三十日止年度的毛利率是根據各年毛利除以收益計算。

2 截至二零一六年及二零一七年九月三十日止年度的純利率是根據各年純利除以收益及減去上市開支計算。



所得款項用途

假設每股發售價釐定為 0.275 港元 (即指標招股價範圍中位數)，集團計劃把約 30.0 百萬港元的所得款項撥作以下用途:



項目 / 大約金額 (%)

於新加坡投資另一幢工廠大廈作倉庫之用，並購買貨車及起重設備：65.0%

升級於新加坡生產大卷裝衛生紙的轉換線：20.7%

用作營運資金及一般企業用途：10.0%

購置一條新轉換線以生產抹手紙：4.3%



關於日光 (1977) 控股有限公司

日光（1977）控股有限公司於一九七七年成立，以新加坡為基地，為企業客戶衛生紙產品的領先供應商。集團為客戶提供全面的衛生紙及衛生相關產品和服務，更是新加坡首家及唯一一家大卷裝衛生紙轉換商 *。集團於衛生紙產品行業經營約 40 年，已建立全面的客戶基礎，當中包括來自設施管理及清潔、酒店消閒以及飲食等各行各業的客戶。

* 資料來源: 灼識報告



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