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中國首批公募基金年報出爐 最新投資動向及後市策略曝光

華安基金2017年利潤超過130億元人民幣。 (圖：華安基金官網)
華安基金2017年利潤超過130億元人民幣。 (圖：華安基金官網)

中國首批基金年報今 (27) 日出爐，華安基金、國泰基金、國壽安保基金、光大保德信基金等多家基金公司公佈基金年報。華安基金 2017 年利潤超過 130 億元 (人民幣，下同)，國壽安保基金利潤超過 30 億元

據《證券時報》統計，華安基金 2017 年實現利潤超過 130 億元，大幅超越 2016 年利潤水準，受益於去年市場整體行情，大部分基金產品經營利潤表現較好；國壽安保基金 2017 年實現利潤超過 30 億元。

光大保德信基金 2017 年經營業績也曝光，該公司股東光大證券年報顯示，截至 2017 年末，光大保德信基金管理資產規模 (公募、專戶合計) 為 1078.4 億元，較年初增長 37.59%，其中，公募基金規模為 747.42 億元，年增率 36.32%，市佔率 0.65%；公司總資產 11.43 億元，淨資產 8.5 億元，淨利潤 1.57 億元。

根據基金年報，整體來看，基金經理對於 2018 年宏觀經濟中性偏樂觀。預計 2018 年市場將繼續呈現震盪和分化，結構性機會頻出，將繼續堅持估值與業績匹配的投資方向。

隨著年報出爐，公募基金最新投資動向以及後市策略也跟著曝光。金融界報導，從已披露的華安創業板 50ETF 的年報來看，在前 10 大持有人中，有 3 家券商進駐，廣發證券、中信建投證券、中國銀河證券分別持有 320.75 萬份、296.97 萬份和 200.25 萬份，占上市總份額比例分別達到 1.11%、1.02% 和 0.69%。回顧 2017 年半年報，這 3 家券商並不在前 10 大之列。

不過，由於近期市場有較大幅度的調整，若這 3 家券商一直持有創業板 50ETF 至今，可能還未取得明顯獲利，抄底抄得早了一點。

券商除了加碼創業板 50ETF 外，也買進最近非常火紅的醫藥基金。如華安中證細分醫藥 ETF，2017 年基金年報顯示，中信建投證券和中信證券位列前 10 大持有人之第 2 位和第 3 位，持倉數量分別達到 97.94 萬份和 82.15 萬份，占上市總份額比例分別為 2.01% 和 1.69%。而從該基金 2017 年的半年報來看，前 10 大持有人中並沒有這 2 家券商的身影。

另外，值得關注的是，持有數量排在第 1 的富德生命人壽保險股份有限公司 - 投連 - 進取 I 號，從 2017 年半年報時的 2000.63 萬份大幅下降至 2017 年年報的 99.62 萬份，占上市總份額比例更是由 44.22% 下降至 2.04%。

後市策略方面，在藍籌股估值大幅修復和中小創泡沫大幅擠壓後，越來越多的基金經理開始將注意力重新轉向優質成長股。此外，隨著市場波動加大，基金認為，需要更加注重投資的安全性，也需要適時調整倉位元與行業配置。

雖然面臨通膨和去槓桿的壓力，多數基金經理依舊認為，中國經濟將繼續表現良好，而 A 股也將繼續演繹結構性機會。

從行業選擇來看，受益新能源新技術新材料新模式、有堅實的需求增長支撐、具備國際競爭力的優勢成長性行業，符合消費升級需求的消費行業，部分週期性行業如化工品及地產，以及反映全社會增長速度和品質且估值較低的金融行業，未來或呈現可持續的高景氣週期或較好的市場表現。

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