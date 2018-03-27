中國首批公募基金年報出爐 最新投資動向及後市策略曝光

中國首批基金年報今 (27) 日出爐，華安基金、國泰基金、國壽安保基金、光大保德信基金等多家基金公司公佈基金年報。華安基金 2017 年利潤超過 130 億元 (人民幣，下同)，國壽安保基金利潤超過 30 億元。

據《證券時報》統計，華安基金 2017 年實現利潤超過 130 億元，大幅超越 2016 年利潤水準，受益於去年市場整體行情，大部分基金產品經營利潤表現較好；國壽安保基金 2017 年實現利潤超過 30 億元。

光大保德信基金 2017 年經營業績也曝光，該公司股東光大證券年報顯示，截至 2017 年末，光大保德信基金管理資產規模 (公募、專戶合計) 為 1078.4 億元，較年初增長 37.59%，其中，公募基金規模為 747.42 億元，年增率 36.32%，市佔率 0.65%；公司總資產 11.43 億元，淨資產 8.5 億元，淨利潤 1.57 億元。

根據基金年報，整體來看，基金經理對於 2018 年宏觀經濟中性偏樂觀。預計 2018 年市場將繼續呈現震盪和分化，結構性機會頻出，將繼續堅持估值與業績匹配的投資方向。

隨著年報出爐，公募基金最新投資動向以及後市策略也跟著曝光。金融界報導，從已披露的華安創業板 50ETF 的年報來看，在前 10 大持有人中，有 3 家券商進駐，廣發證券、中信建投證券、中國銀河證券分別持有 320.75 萬份、296.97 萬份和 200.25 萬份，占上市總份額比例分別達到 1.11%、1.02% 和 0.69%。回顧 2017 年半年報，這 3 家券商並不在前 10 大之列。

不過，由於近期市場有較大幅度的調整，若這 3 家券商一直持有創業板 50ETF 至今，可能還未取得明顯獲利，抄底抄得早了一點。

券商除了加碼創業板 50ETF 外，也買進最近非常火紅的醫藥基金。如華安中證細分醫藥 ETF，2017 年基金年報顯示，中信建投證券和中信證券位列前 10 大持有人之第 2 位和第 3 位，持倉數量分別達到 97.94 萬份和 82.15 萬份，占上市總份額比例分別為 2.01% 和 1.69%。而從該基金 2017 年的半年報來看，前 10 大持有人中並沒有這 2 家券商的身影。

另外，值得關注的是，持有數量排在第 1 的富德生命人壽保險股份有限公司 - 投連 - 進取 I 號，從 2017 年半年報時的 2000.63 萬份大幅下降至 2017 年年報的 99.62 萬份，占上市總份額比例更是由 44.22% 下降至 2.04%。

後市策略方面，在藍籌股估值大幅修復和中小創泡沫大幅擠壓後，越來越多的基金經理開始將注意力重新轉向優質成長股。此外，隨著市場波動加大，基金認為，需要更加注重投資的安全性，也需要適時調整倉位元與行業配置。

雖然面臨通膨和去槓桿的壓力，多數基金經理依舊認為，中國經濟將繼續表現良好，而 A 股也將繼續演繹結構性機會。

從行業選擇來看，受益新能源新技術新材料新模式、有堅實的需求增長支撐、具備國際競爭力的優勢成長性行業，符合消費升級需求的消費行業，部分週期性行業如化工品及地產，以及反映全社會增長速度和品質且估值較低的金融行業，未來或呈現可持續的高景氣週期或較好的市場表現。