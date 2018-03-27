寶佳搶攻台新金董事席次？顧立雄：大股東適格性必須送審

寶佳機構擬參與台新金 (2887) 今年董事改選，擴大徵求委託書，搶攻董事席次，爭奪經營權一事，引來各界議論不停。金管會主席顧立雄今日表示，依金控法規定，大股東股權若持有超過 10%，必須送交金管會審查大股東適格性，他強調，金管會將關注寶佳是否有規避情形。顧立雄今天出席「新版公司治理藍圖說明會」時，針對台新金 20 日董事會決議將董事席次從 9 席縮減為 7 席，外界認為以董事長吳東亮為首的公司派，為抵禦寶佳而拉高當選門檻策略一事，他指出，寶佳對台新金持股未達 10% 比例，就應當注意到大股東門檻適切性。



顧立雄舉例，日前發生「三信銀事件」，指樺福遠航集團張綱維，以 4% 持股，卻透過委託書徵求，拿下三信銀行 5 席董事，因此從嚴規範委託書徵求，採實質認定，從「同一人」限縮為「同一人及同一關係人」。



顧立雄接著指出，也因三信銀事件，讓金管會很注意大股東適格性問題，強調依金控法規定，大股東若持股股權超過 10%，就須送金管會審查大股東適格性。他呼籲寶佳在參與任何股東權益或形式股東權益時，不要以規避方式，超越大股東適格性審查。



顧立雄說，金管會接下來也會注意，為何台新金要縮減董事席次，及縮減後對公司治理有無任何影響，強調無論對寶佳或台新金，兩方面都會從公司治理角度出發，加以關切。



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