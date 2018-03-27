騰訊(00700-HK)ADR收升6.96元 油股報穩

中美貿易戰有降溫跡象，消息刺激美股急升，3大指數齊創2015年8月以來最大單日升幅，刺激港股ADR指數收報30857點，升308點，升1.01%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報433.56元，較港收市升6.96元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.7元，較港收市升0.7元；港交所(00388-HK)ADR收報262.28元，較港收市升2.48元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.2元，較港收市升0.15元。
油股表現靠穩，中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.52元，較港收市升0.07元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.86元，較港收市升0.12元。
中移動(00941-HK)ADR收報70.9元，較港收市升0.35元；聯通(00762-HK)ADR收報9.49元，較港收市升0.17元；中電信(00728-HK)ADR收報3.31元，較港收市升0.01元。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)