【安聯投信】中美貿易戰引恐慌 全球股市表現疲弱

美國總統川普簽署備忘錄，將對中國進口貨品課徵關稅，讓股市壟罩貿易戰陰影，衝擊投資信心，美股三大指數全下跌，道瓊工業指數上周五重挫 1.77%，前周下跌 5.67%；而臉書爆發個資洩密事件亦拖累科技股，S&P500 指數前周下跌 5.93%，Nasdaq 指數下跌 6.53%。歐元區最新公布經濟數據不如預期，加上中美貿易衝突升溫，道瓊歐盟 600 指數前周下跌 3.04%，來到 2 月 8 日以來低點。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 3 月 21 日，亞洲市場相對吸金，日股連續三周登上吸金王寶座，上周吸金 18.94 億美元；亞洲不含日本上周獲得淨流入 4.12 億美元。全球新興市場上周吸金 6.3 億美元，其中以拉丁美洲吸金 8.66 億美元最為顯著 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到國際情勢雜音干擾，短線技術面跌破月線和季線，震盪或難避免，建議投資人以選股操作，挑選長期展望仍佳的個股逢低買進。他表示，全面性的貿易戰爭發生不易，多屬政治或貿易角力，然短期市場持續消化中美貿易戰的不確定因素，主流股集中在產品報價上揚或跌多的個股等題材，輪動表現。

展望後市，廖哲宏表示，美國緩步升息意味景氣復甦展望仍朝正向發展，而台股企業獲利預估仍呈現成長，均有利支撐台股。在未來觀察指標上，建議關注升息次數是否超過預期，以及匯市可能的變化，作為評估資金動能變化的參考。在題材上，去年以來漲價題材的個股多能延續，今年可能會往 AI、5G、EV、IOT 的議題持續發展。

在美股部分，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國總統川普 3 月 22 日下令對至少 500 億美元的中國進口商品徵收關稅，中國官方回應，若美國執意打貿易戰，將奉陪到底。此外，聯準會上周決議上調基準利率 25 個基點 (1.50%-1.75%)，並維持今年升息三次的預測不變，均符合預期。會後公布利率預測中值「點陣圖」顯示，預計 2019 年和 2020 年升息次數分別為三次、兩次，幅度較先前略大。

林素萍表示，根據川普簽署的總統備忘錄條款，只有在諮詢期過後才對中國進口商品採取行動，這或許給產業界和國會議員留下磋商機會，設法降低 1,300 項產品的目標清單。目前預期，川普並非不理性地全面挑起貿易戰，而是希望以此為籌碼，改善鉅額貿易逆差。

展望後市，林素萍表示，市場已揮別金髮女孩的低波動，在波動擴大下，除可在修正中尋找下一個進場低接的機會，投資人布局美國，可藉由混搭股債等多重資產的收益成長策略作為核心，收跟漲抗跌之效，中期掌握收益和成長兼收的機會。

至於美國提高部分商品進口貿易關稅對中國的影響，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，就數據來看，中國出口相關商品至美國的佔比原本就低，因此對企業影響有限；加上中國內需仍大，預期應不至於擴大為貿易戰爭，主要還是市場情緒造成短線波動，反提供了長線布局的良機。

展望後市，許廷全表示，短線上，企業財報將陸續公布，預期企業盈餘都將提供動能，建議投資人，可針對基本面佳的個別企業進行布局。此外，資本市場改革的開放對於成長股亦帶來了正向動能，可留意重點扶持產業與綠色快速通道等議題，持續看好消費升級、製造升級及政策受惠三大主題。

在新興市場部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，巴西央行宣布降息 25 個基點，由目前的 6.75% 降至 6.5%，創自 1986 年來最低水平。她說明，此次降息主因為巴西的通貨膨脹優於預期，截至今年 2 月止，其通貨膨脹率僅為 2.84%，低於巴西政府管理目標 4.5%。而俄羅斯公佈二月份失業率 5%，低於 1 月份 5.2%，顯示俄羅斯經濟仍持續好轉，預期仍有降息空間；至於東歐其他國家，她表示，東歐國家 CPI 穩定走揚，預計波捷匈等東歐國家將溫和的進行利率正常化。

在亞洲國家部分，莊凱倫表示，東協五國的出口成長加速，預料將會擴散到各國的民間消費以及 CAPEX 的增長。他指出，2017 年整體東協的消費活動主要由新馬泰所帶動，然各國的民間消費支出仍未回升到前波位置，預料在今年會逐漸加溫。整體來看，今年以來新興市場表現優於成熟市場，加上在新興市場貨幣波動相對溫和，具有價值重估空間，預期全球景氣及企業獲利持續擴張的環境下，可望持續推動新興市場表現。

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