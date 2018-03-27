【統一投信】中國有望走出新氣象 A股掌握三新一升

中美貿易緊張情勢引發全球股市震盪。統一強漢基金經理人張繼聖表示，預料中美貿易磨擦僅對少部份傳統行業產生些微影響，對金融市場實質影響不大，今年牽動全球股市最重要的因素仍是利率，只要美國聯準會（Fed）維持穩定升息步調，不超出市場預期，應不致影響全球基本面走勢、資本市場長期資金流向。

中國當前的總經情勢非常正面，預期未來三至五年可望展現新氣象，加上脫貧指標顯現，包括人均 GDP 持續攀升，消費升級也維持正向發展，同時，A 股在今年六月納入 MSCI 指數正式生效，後續占指數權重還會逐步獲提高，全球被動式基金的資金長期流入，A 股評價提升，值得逢低買進、長期持有，選股以「三新一升」為原則，聚焦新趨勢、新材料、新應用、產品升級相關的受惠股。

全年利率情勢方面，美國聯準會（Fed）22 日如預期升息一碼，且主席鮑威爾於會後重申全年將維持升息三次，不過，聯準會官員裡仍有為數不少的鷹派官員認為全年將升息四次。張繼聖認為，不論聯準會全年升息三次或四次，都在投資人預期範圍內，只要不超出預期，不致對市場造成太大衝擊。

由於利率牽動匯率、進而影響資金流向，後續觀察指標還有長短期利率走向，主要是美國 10 年期公債殖利率與 2 年期公債殖利率走勢，以及利差變化，只要有秩序地走，問題就不大。另外，下半年需關注日本央行及歐洲央行，何時會跟進退出貨幣寬鬆行列。目前觀察，第二季仍是相對健康有利股市的局面。

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