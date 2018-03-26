【華冠投顧】台股「量縮」果然「危機入市」好機會 分享領先轉強之業績股

◆盤勢分析

上週五美中貿易戰升溫把全球股市嚇到兵荒馬亂，在此同時，昇楷強調「如果台股真要就此大幅反轉，理應看到大咖拼命倒貨，帶量下殺黑 K 棒不會只有一兩根，但是 OTC 指數利空中率先量縮，顯示內資沒快速落跑，所以本週會有 "危機入市" 好機會，盤勢止穩重點在於 "大盤量縮"，尤其是急縮」。大盤今日開低走高 + 16 點，成交量縮到 1190 億，可見大咖沒因中美貿易戰利空恐慌倒貨閃人，OTC 指數更是強勁大漲 1.11%，量縮至 349 億，印證先前所言「內資沒有落跑」，因此盤面必定會有領先轉強個股冒出來讓大家賺。

上週五盤後影音點名《3533 嘉澤》收盤站在短中期均線之上，利空中展現穩守能耐，是危機入市的好標的，今天很給力，立馬上攻 8.5% 創年後高點 216 元。公司去年稅後 EPS 10.23 元，今年前兩個月營收年增率 34.98%，今年受惠英特爾新伺服器平台 Purley 可望帶動換機潮 (尤其是資料中心升級) 與支援 Thunderbolt 晶片滲透率提高、Type C 在 3C 產品使用持續擴散，看好營運持續躍進，另一個成長動能來自獲英特爾投資的子公司(嘉基)，是全球唯二獲得英特爾認證 Thunderbolt 廠，第 2 季起《嘉基》新訂單將開始大量出貨，提供營收獲利成長動能，今年稅後 EPS 挑戰 15 元以上。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

