崇越電去年每股賺5.65元 擬配息4.6元

矽材料通路商崇越電通 (3388) 受惠於矽材料與產品量價齊揚，去年毛利率年增 1.78 個百分點，稅後淨利 3.5 億元，年增 20.7%，去年全年每股淨利 5.65 元，公司董事會擬配發 4.6 元現金股利，其中盈餘 4.0 元，資本公積 0.6 元，配發比率維持 8 成以上，以今日崇越電收盤參考價 74.1 元計算，現金殖利率為 6.2%。崇越電公告 2017 全年合併營收為 76.72 億元，稅後淨利 3.5 億元，每股淨利 5.65 元。公司指出，受惠中國大陸矽利光減產及漲價效益，以及公司開發之新產品成功導入國際大廠之供應鏈，例如遊戲機、穿戴式裝置、智慧型手機防水、醫療急救面罩、汽車高壓引擎管、車內觸控相關材料等銷售成長，帶動本業營收獲利持續成長，為近年來最佳之表現。



公司近來積極佈局醫療、車用、化妝品及消費性電子等利基型市場，其中車用市場之應用主要在於接著及灌封，包括引擎高壓油管、汽車觸控面板、汽車倒車雷達 / SENSOR、汽機車鋰電池絕緣、散熱、充電樁… 等。隨著電動節能車及車聯網已成為全球各國重點政策推展項目，公司看好車用產品生命週期長，車用及其他高端產品市場之比重可望逐步提升，成為公司成長的新動能。



除中國市場穩步成長，公司也看好東協經濟體發展潛力，2015 年已佈局印尼及越南成立營運據點，經過 2 年多的耕耘，預期今年可明顯挹注及推升獲利成長。



展望 2018 年，全球景氣持續復甦，同時中國大陸以環保議題持續推動供給側改革，使得各項原材料之供需邁向良性循環，矽利光材料也不例外。矽利光漲價及缺貨趨勢，市場預期到今年第三季都不會反轉，公司樂觀預期今年營運表現可望再向上成長。



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