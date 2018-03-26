華夏去年每股賺2.58元 寫歷史次高紀錄

華夏 (1305-TW) 今 (26) 日公布去年財報，去年營收達 147.02 億元，寫新猷，但毛利率與營益率均較 2016 年下降，使稅後純益較 2016 年減少逾 1 成、為 12.7 億元，每股稅後純益 2.58 元，則為歷史次高，僅次於 2016 年的 2.93 元。

華夏去年全年營收 147.02 億元，年增 3.85%，毛利率 18.89%，年減 1.88 個百分點，營益率 11.23%，年減 2.01 個百分點；稅後純益 12.7 億元，年減 12.01%，每股稅後純益 2.58 元，年減 11.95%。

華夏去年第 4 季合併營收 37.74 億元，季減 4.43%，年減 7.7%，毛利率 19.9%，季增 4.1 個百分點，年減 7.34 個百分點，營益率 12.12%，季增 3.73 個百分點，年減 8.11 個百分點；稅後純益 3.65 億元，季增 32.66%，年減 36.71%，每股稅後純益 0.74 元，季增 32.14%，年減 36.75%。

華夏旗下第 2 套 VCM 裂解爐體於去年第 3 季完成更新，日產能由 1350 萬噸提高至 1400 萬噸，除 VCM 外，華夏將啟動擴產計畫，預計在 2020 年前，使 PVC 年產能由 40 萬噸提升至 42 萬噸，有助於提升整體產量，甚至降低平均成本。

PVC 行情近來備受看好，除華夏認為本季 PVC 價格勁揚，且需求目前看來會比去年佳，預期整體 PVC 表現可望優於去年外，台塑也指出，印度政府大力推動基礎建設，PVC 年需求成長率預期將超過 10%，加上美國同樣擴大基礎建設，PVC 需求將強勁成長，在無新產能投入的狀態下，有利於推升亞洲 PVC 價格，行情可期。