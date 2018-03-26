【華冠投顧】 林驛銘: 美股大跌，台股抗跌!生技族群最強悍!

美國股市上週五持續全面下挫，台股在 OTC 中小型股帶領下，開低走高指數翻紅，小漲 16 點，以 10840 作收，成交量 1190 億元，價漲量縮格局。

美國總統川普上周宣布對大陸祭出課徵 600 億美元懲罰性關稅方案，大陸商務部立即宣布，將對部分美國進口產品加徵 15% 至 25% 關稅，以平衡加徵關稅所帶來的損失，中美貿易大戰正式開打! 使上周全球股市應聲重挫。今天台股開低後緩步拉高，最後大盤指數由黑翻紅；接下來台股看法: 第一美股道瓊 2 天跌幅 4.6%，費半指數跌幅 6%，而台股上周五跌 1.66%，今日漲 0.15%，可見台股相對抗跌，不過提醒當美股跌深會反彈，屆時台股抗跌後將也會抗漲。再者，上周五台股跳空下跌，主力措所不及，來不及出貨，勢必想要自救，從 OTC 指數漲幅 1.1%，可看出端倪。籌碼面: 上周五融資餘額大減 18 億元，今日外資期貨作多，現貨仍呈現出貨賣超 87 億元。技術面: 今日開低未再創波段新低，指數可望先在月、半年線之間盤整 1～2 天。因此，建議本波反彈請務必調節股票，操作務必小心，別追漲! 盤面上強勢族群便是之前一直不斷提醒大家要注意的生技股，強強滾好多股票飆漲停板包括: 健亞 (4130)，百妍(3205)，醣聯(4168)，佐登 KY(4190)，合富 KY(4745)，保瑞(6472)，寶齡富(1760)，和康生(1783)，順藥(6535)，雙美(4728)，美時(1795)，安成藥(4180)，合世(1781)，達爾膚(6523) 等，另外福永生 (4183)，台微體(4152)，優盛(4121)，德英(4911)，中天(4128)，基亞(3176)，進階(3118)，合一(4743)，商之器(8409)，立康(6242)，慧智(6615) 等股價大漲。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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