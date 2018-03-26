宏達電去年Q4每股虧損11.93元 全年大虧20.58元 雙創上市以來最虧

宏達電 (2498-TW) 今 (26) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後純損 98 億元，每股虧損 11.93 元，連續 11 季虧損，創下上市以來單季虧損新高，累計去年稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元；加計 2015 年每股虧損 18.79 元，2016 年每股虧損 12.81 元，合計 3 年虧損超過 5 個股本。

宏達電去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，年減 29.22%；去年第 4 季毛利率為 - 30.8%，營業損失 96 億元，營業利益率為 - 60.8%；稅後純損 98 億元，每股稅後虧損 11.93 元，創下上市以來單季虧損新高。

宏達電指出，去年第 4 季虧損主要是反應市場競爭，產品組合及價格因素等，且依據國際會計準則認列存貨跌價損失所造成。

累計宏達電去年全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低；去年營業毛利 13.39 億元，毛利率 2.16%，年減 9.91 個百分點；營業損失 174.25 億元，較 2016 年擴大；去年稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元，創下上市以來虧損新高。

統計宏達電近 3 年合計每股虧損達 52.18 元，3 年虧損超過 5 個股本；宏達電指出，與 Google 已在今年 1 月底完成 11 億美元合作協議，將挹注第 1 季業外收益，這項收益將可以讓公司持續專注研發創新，建立新科技領域的成長利基。



宏達電表示，已著手對全球業務進行策略評估，優化團隊和流程，且以單一區域總經理兼管智慧型手機及虛擬實境事業，整體策略將更具一致性，同時更易整合運用組織的資源與經驗。

宏達電 2 月營收持續往下降，自結 2 月合併營收 26.1 億元，已是連續第 5 個月下滑，月減 23.24%，年減 44.04%，創下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低，今年第 1 季智慧手機市場冷清，本業表現恐仍是不如預期，但業外則有手機部分團隊出售給 Google 的交易入帳，將挹注首季獲利。

宏達電今年 VR 可望擴大市占，Vive Focus 除在中國銷售傳出佳績外，也將在全球開賣；升級版 Vive Pro 開始預購，預計 4 月 5 日全球陸續出貨，智慧手機部分，繼 1 月推出 U11 Eyes 後，Desire 12 與 Desire 12 + 也已發表，將陸續在歐洲市場開賣，市場傳出旗艦機 U12 可望在 4 月底或 5 月初亮相，法人預期手機及 Vive 雙管齊下，可望挹注第 2 季營運表現。