智伸科去年獲利創高每股盈餘7.32元 擬配發6.35元股息 殖利率3.8%

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 公布去年財報及股利政策，2017 年稅後淨利 6 億元，EPS 為 7.32 元，全年獲利創歷史新高記錄。公司預計配發現金股利 6.35 元，配發率高達 86.75%，以前一日收盤價 167 元計，現金殖利率為 3.8%。智伸科 2017 年第四季合併營收為 11.44 億元，稅後淨利為 1.71 億元，每股盈餘 2.09 元；累計 2017 年合併營收為 40.49 億元，年增 14.8%，稅後淨利 6 億元，年增 23%，EPS 為 7.32 元，單季、全年獲利皆創歷史新高記錄。



智伸科指出，受惠旗下汽車傳動、動力與安全等相關零組件產品有良好的銷售表現，挹注 2017 年汽車營收比重攀升至 70.16%，帶動整體毛利率及營業利益率站穩 31.88% 及 21.66% 高水準。



展望 2018 年第一季，智伸科指出，看好汽車業務的營運表現仍是貢獻整體營運成長的引擎動能，雖第一季為汽車傳統產業淡季，但隨著全球品牌車廠持續追求燃油效能優化以及 ADAS(先進駕駛輔助系統) 的研發技術進程下，將加速智伸科之主要汽車客戶的需求持續增加，有機會推升整體營收表現繳出優於產業市場成長的態勢。



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