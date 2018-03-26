製鞋三雄去年獲利豐泰EPS6.57元最佳 鈺齊5.65元登頂

台股製鞋三雄去年同受匯率因素的干擾，包括寶成 (9904-TW)、豐泰 (9910-TW) 的獲利同步較去年衰退，而在每股獲利表現上，則以豐泰 6.57 元表現最佳，鈺齊 (9802-TW) 的 5.65 元居次，今 (26) 日公布財報的寶成以 4.48 元居末。

寶成今天盤後公布 2017 年財報，全年營收 2786.32 億元，毛利率 26.22%，年增 0.62 個百分點，稅後純益為 129.22 億元，年減 1.03%，每股純益為 4.38 元。

而寶成去年營收為 2786.32 億元，年增 1.4%，以營運部門別而言，營收主要來源的鞋類製造業務保持平穩發展，占去年營收比重為 66.6%；而運動用品通路業務在新設銷售據點及同店銷售增長的帶動下，成長幅度較為強勁，占營收比重為 33.1%；其他業務則無重大變動，占營收比重為 0.3%。

而豐泰去年集團製鞋產量與銷量雙雙突破 1 億雙大關，創歷史新高；累計全年合併營收 587.07 億元、年增 0.8%，營收也續創歷史新高，去年豐泰毛利率為 22.99%，年減 1.03 個百分點，但受到集團旗下越南廠區 3 家子公司被要求於 2017 年 12 月補繳一次性的移轉訂價稅額達 200 餘萬美元，加上單月認列匯損影響，豐泰去年稅後純益 43.87 億元、年減 1.4%，每股純益 6.57 元，仍居製鞋三雄之冠。

豐泰董事會日前決議擬配發去年股利每股配發 5 元現金，股東會 6 月 28 日召開，將改選董事。

而鈺齊去年營收、獲利同創新高，財報稅後純益 8.03 億元，每股純益為 5.65 元，日前董事會決議配發現金股利 4.1 元。同時，鈺齊目前營運的訂單能見度也維持在 3-4 個月的水準。

鈺齊去年營收達 103.88 億元，營業利益 11.3 億元，稅後純益 8.03 億元，每股純益 5.65 元，都改寫公司歷史營運新高，該公司指出，主要一方面受惠於集團產能持穩擴增所帶來的規模經濟效益，另一方面係因產品組合優化、新廠效能提升以及產能分散等三大經營策略效益顯現，直接帶動毛利率自 2016 年的 18% 提升到去年的 19.8%，提升 1.8 個百分點，證明公司已逐步打造中長期競爭利基優勢。