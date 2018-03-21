VR 一體機走出中國 宏達電宣布Vive Focus今年進軍全球市場

宏達電 (2498-TW) 今年積極擴大在虛擬實境 (VR) 的市占率，除了升級版的 Vive Pro 開始預購之外，在 VR 一體機市場也擴大布局，原先只在中國銷售的 Vive Focus ，將進軍全球市場。

宏達電在今年的 CES 發表 Vive Pro 及與英特爾合作的 Vive 無線套組，分別預計在上半年及第 3 季開賣，除了日前宣布 Vive Pro 開放預購，將自 4 月 5 日全球陸續出貨外，今 (21) 日在全球最大遊戲開發者大會 2018(GDC) 宣布，Vive Focus 今年內將在全球上市。

宏達電指出，Vive Focus 奠基在 Vive Wave VR 開放平台，跨平台支援眾多一體機與行動 VR 設備，且結合 VR 內容應用商店 VIVEPORT，可以讓行動 VR 內容開發更加簡單，目的是要將行動 VR 體驗，提供給全世界的消費者市場及廣告、企業用戶。



宏達電表示，開發者可透過開發者入口網站註冊取得 Vive Focus 開發者套件，今年 4-9 月間，開發者提供 VR 內容到中國的 VIVEPORT，無論是適用 Vive Focus 或是電腦主機驅動的 Vive，都可獲得中國區應用內容銷售及 VIVEPORT 內容訂閱服務的 100% 分潤。

宏達電強調，VIVEPORT 持續致力成為 VR 內容開發者的最佳平台，且提供多元的營利模式，激勵開發者創造出適用在各種硬體的最佳 VR 內容。

宏達電在 GDC 同時公布第二屆 VIVEPORT 開發者大獎得主，5 位首獎得主獲得 50000 美元的獎金，5 位第二名的得主則是獲得 20000 美元的獎金，開發者大獎得主將參加 GDC 2018 在周四舉行的座談會。