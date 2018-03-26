Uber把東南亞業務賣給了Grab 在全球市場繼續大撤退

3月26日，東南亞打車公司Grab宣布收購Uber東南亞的打車和外賣業務，Uber因此獲得Grab 27.5%的股份。

根據兩家公司的聲明，Grab將接過Uber在柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南的業務及資産。這是東南亞地區同類交易中規模最大的一筆，Grab將向新加坡競争委員會(Competition Commission of Singapore)發出合并通知，Uber應用將繼續運行兩周，以幫助Uber司機穩定過渡。

此前，Uber在東南亞市場面臨來自本土競争者Grab和Go-Jek的巨大挑戰。當地網約車玩家選擇了中國市場的高額補貼策略與Uber纏鬥，僅在新加坡一地，Grab每天就花費逾百萬新加坡元(約合70萬美元)進行車費補貼。Uber在這場競争中消耗慘重，每年在東南亞地區花費約2億美元用于補貼。

競争者規模持續擴張，融資不斷，讓Uber很難在東南亞市場迅速實現盈利。3月5日，路透社援引知情人士消息，印尼打車軟件Go-Jek正計劃首次公開募股，此前其獲得了來自谷歌、騰訊(00700-HK)、淡馬錫等投資機構的融資，估值達到40億美元。

退出東南亞市場，Uber在全球市場繼續上演大撤退。2016年，Uber將中國業務與滴滴合并，并獲得後者20%的股權;2017年，其與俄羅斯網約車軟件Yandex.Taxi達成協議，通過合并雙方的業務獲得了後者大約37%的股權。

自去年以來，受到性侵事件、侵權官司、CEO辭職、自動駕駛車禍等一系列負面事件影響，市場更多地看衰Uber。今年1月，軟銀集團牽頭的投資財團完成了Uber的投資交易，并成為後者最大股東。這筆交易中Uber的實際估值約為540億美元，相較此前700億美元的估值大幅下降。而Uber最大的競争對手滴滴的最新估值已經達到576億美元。

在創始人卡蘭尼克離職後，Uber新任CEO達拉·科斯羅薩西( Dara Khosrowshah)面臨2019年公司上市的巨大壓力。2017年全年，Uber獲得73.6億美元的收入，但淨虧損則進一步擴大至44.6億美元。

為此，Uber砍掉了International Growth組，旗下包括負責拉美(latin)、印度(Indian)、亞太(apec)、歐洲中東和非洲用戶增長的小組。同時成立了一個名為Earning的小組，專注于提升Uber的利潤。

另據騰訊科技報道，軟銀集團在今年1月成為Uber最大的股東，業内人士猜測軟銀將鼓勵其投資組合中的打車服務公司減少相互競争。軟銀方面認為，最終每個地區將隻有一家網約車公司占據主導地位。而每個地區市場規模足夠大，這些公司未來可能沒有進一步擴張的需求。

除了東南亞打車軟件Grab外，軟銀還持有印度網約車平台Ola的股份，後者正與Uber争奪印度打車服務市場的領導權。

Grab的業務目前已覆蓋了新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、緬甸和柬埔寨等東南亞各國的178個城市，其移動應用下載量超過了8100萬人次。

來源：界面網

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