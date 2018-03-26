蘋果再砍600萬iPhone X産量 已累計減産7500萬台

北京時間3月26日上午消息，市場咨詢公司BlueFin Research Partners的分析師在報告中指出，蘋果再次將iPhone X産量下調，2018年上半年，iPhone X的産量減少600萬台。上個月已經有消息說蘋果下調産量，現在再次下調。

BlueFin在報告中表示：“我們在最近的核查中發現，周末時蘋果再次將生産目标下調，而且下調主要來自iPhone X。蘋果iPhone X的生産目标下調600萬台，曾經蘋果為這款OLED設備制定了宏大的生産目标，到目前為止卻已經下調7500萬多萬台。”

分析師認為，在2018年日曆年中，蘋果將會銷售大約2.19億台iPhone，請注意，在該時間段内下一代iPhone將會上市并銷售3個月。另外，2.19億台的銷量預測有一個前提：即將推出的3款新iPhone得到市場的認可。

整個智能手機市場快要觸頂，對于市場的動蕩，蘋果也無法“免疫”。在目前的産品線中，真正激動人心的産品起步要999美元，比之前的任何iPhone起點都要高。

照猜測，蘋果即將推出的3款新iPhone仍然會有足夠強的吸引力，可以幫助蘋果度過停滞期。從長遠來看，要讓現有iPhone用戶大規模升級，難度越來越大，相應的，想在高端智能手機市場獲得更大份額也變得越來越難。

蘋果iPhone出貨量陷入多年停滞，加上智能手機市場長遠預期暗淡無光，有一件事越來越明顯：蘋果需要在iPhone之外尋找可持續增長動力。

對于蘋果來說，核心産品(比如Mac、iPad、iPhone)很難成為長遠增長動力，因為整個PC、平板、智能手機市場的增長已經很慢了。如果想獲得長遠增長，必須依靠新型産品或者(和)正在增長的産品類。有些産品有增長潛力，比如Apple Watch，它的增速相當驚人;還有音頻産品，比如AirPods和HomePod;以及各種服務，比如蘋果Music和App Store。蘋果可能會進入全新的市場，推出新服務，讓增長速度進一步加快。

就短期來說，因為iPhone在整個蘋果業務中占有如此大的份額，現在該業務不再增長，想靠其它增長性業務來彌補相當困難，即使將這些業務加在一起也無法彌補。從長遠來看，如果一直高速增長的産品類繼續之前的趨勢，如果蘋果成功推出新産品和新服務，即使今天驅動蘋果前進的業務繼續停滞，未來蘋果的營收與利潤也可以獲得不錯的增長。

來源：新浪科技

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