匯控(00005-HK)可再回購股份

匯豐控股(00005-HK)會否續有股份回購計畫，以及股本回報率能否在新管理層領導下有所改善，都備受市場關注。集團今年上半年發行額外一級資本證券(AT1 Bond)之際，因應監管規定，不能同時在市場回購股份，故匯控集團二月底公布去年全年業績時未有公布新一輪回購計畫，使市場感到意外。匯控新任行政總裁范寧(John Flint)接受《星島日報》訪問時說，已於上周完成發行額外一級資本證券，意味限制進行回購的因素已消失，他重申，回購股份可以抵銷因部分股東以股代息的攤薄作用。財經組

美國匯豐過往分批將過剩資本回撥至母公司滙控，提供「彈藥」支持回購，而資本回撥需要經聯儲局「全面資本分析與審查」(CCAR)同意。不過范寧表示，回購屬於集團活動，匯控可以動用現有利潤作為回購資金，稱「是否回購並不取決於CCAR的程序」。

證券界普遍預期匯控今年進行的回購策略不變，匯控截至去年底止，普通股權一級資本比率(CET1)達14..5%，然而分析員相信，匯控CET1維持在約30%的水平已足夠應付監管機構的壓力測試，反映資本相當充裕；加上美國匯豐或有新一批資金回撥到滙控，預期集團有足夠財力進行回購。

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