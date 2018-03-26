如興減資彌補虧損，國發基金投資遭質疑，國發會聲稱投資帳面淨值不變

【財訊快報／李娟萍報導】如興 (4414) 日前發布重訊，擬辦理減資本以彌補累積虧損，股價跌跌不休，已跌至近兩年新低價位。如興發布新聞稿，詳細說明減資及虧損原因。該公司 106 年度合併營收為新台幣 100.88 億元，惟因收購首年，仍有相當的收購成本及發行新股相關費用需認列，同時須依照會計準則規定處理收購價格分攤(PPA)，並調整認列相關費用，致 106 年全年度產生稅後淨損新台幣 3.7 億元。



如興於 106 年上半年完成現金增資 130 億元後，淨值提高至新台幣 140.35 億元，每股約 16.44 元，並於 7 月底完成對玖地集團收購作業並逐月認列投資收益，但因上半年度虧損，同時須認列收購成本及處理收購價格分攤，致全年度仍為淨損 3.7 億元。



惟若扣除前述影響數 5.31 億元 (包括 3.51 億元為一次性影響數，及逐年遞減 1.8 億元影響數等不需現金流出非本業經營因素)，如興全年度仍有 1.61 億元稅後淨利，包括自 8 月起認列玖地集團投資收益 2.94 億元、原如興下半年度獲利 0.63 億元及彌補上半年度稅後虧損 1.96 億元。



為改善財務結構，提高未來每股獲利能力與淨值，經董事會決議，擬依公司法 168 條之 1 規定辦理減少實收資本額 11.37 億元以彌補累積虧損，彌補虧損中，包括 105 年度以前累積虧損 7.63 億元與本期虧損 3.7 億元 (扣除退休金精算調整 400 萬元)，因減資彌補虧損僅減少股數，公司淨值不變，每股淨值將可望提高。



如興董事會決議辦理減資彌補虧損，考量透過一次性減資打消過去虧損，除可提高每股淨值外，公司亦可於未來年度獲利後，沒有彌補帳列虧損壓力後，可經股東會決議發配股利，有助於公司財務結構改善與股東報酬。



如興減資彌虧，使大股東國發基金投資持股股數縮水，引發外界質疑，對此，國發會也發布新聞稿指出，如興因收購首年，依照會計準則處理收購價格分攤，並調整認列相關費用，使得 106 年度產生虧損，惟若扣除該影響數，公司全年度仍有淨利 1.61 億元。



國發會強調，如興公司為改善財務結構，提高每股淨值，辦理減資以彌補虧損，雖因減資而減少股數，但公司帳面淨值不變。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』