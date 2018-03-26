盤前財經大事搶先讀2018年3月26日

今日操盤前瞻

央行公布 2 月房貸與土建融餘額

海外法說會：中租 - KY、大江

法說會：統一證、晶心科

增資股上市：濱川

〈Q2 投資看這裡〉看這些多空因子 估台股 10000-11500 點震盪

時序已進入 3 月下旬，台股雖然仍站穩萬點，但是第 1 季並不平靜，緊接著將迎來第 2 季，台股何去何從備受矚目，統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，美國金融情勢雖已不像去年那樣寬鬆，但並不會對經濟活動、勞動市場及通膨造成重大壓力，且美國稅改有望推動經濟向上，此外，預估弱勢美元仍會延續至下半年，有助資金留駐新興市場，預期第 2 季加權指數在 10000 點至 11500 點盤堅震盪。閱讀全文...

〈觀察〉關店瘦身 PK 大舉展店 中國零售發展分歧 何種策略取勝

台灣傳統連鎖零售業麗嬰房 (2911-TW)、特力 (2908-TW) 過去幾年在中國的實體店陸續「瘦身」，不過，淘帝 - KY(2929-TW) 仍積極在中國各省展店，家具行銷商來思達 (8066-TW) 也宣示將在今年底前在中國開出 100 家店，究竟發展純電商或是擴大實體通路，還是要搭上新零售線上結合線下的趨勢才是在中國零售市場突圍的最佳策略，成各大通路須謹慎思考的問題。閱讀全文...

電信業衝刺 OTT 市占 搭上運動、韓流風

電信業者積極布局 OTT 領域且各有所長，中華電 (2412-TW) MOD 用戶數急增，今年挑戰 220 萬戶，目標奪下台灣最大影視服務品牌，搭上運動風潮，取得 2018 俄羅斯世界盃足球賽台灣地區獨家全賽事轉播，本周將宣布浩角翔起擔任 MOD 世足賽推廣大使及新的企銷方案；遠傳 (4904-TW) friDay 影音則是強打韓流風，請出韓國人氣演員蘇志燮助陣。閱讀全文...

美銀美林：蘋果 2020 年將發表折疊式 iPhone

儘管科技界對於下一代 iPhone 和 iPad 的新規格爭執不休，但一份最新報導顯示蘋果公司 (AAPL-US) 有了最新的想法。美銀美林分析師 Wamsi Mohan 周五在一份研究報告中告訴投資人，蘋果可能很快就會推出一款「折疊式 iPhone」。有趣的是，這種折疊式 iPhone 最快 2020 年就可以問市。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉起來！起來！起來！絕不做空頭奴隸！

一個企業如果墨守成規，對外部全球經濟環境變遷，沒有調整與因應的思維與作為；這個企業遲早會被時代淹沒，被股東唾棄。一個國家如果能夠完全認識到，它未來將要面對的挑戰；很清楚羅列出未自己發展方向。並且充份掌握關鍵問題與瓶頸，並且依此調整作戰團隊，則打贏勝仗的機率非常高。閱讀全文...

