智伸科營收創1年來低點 汽車零組件2月營收看淡

汽車零組件業者將陸續公布 2 月合併營收，由智伸科 (4551-TW) 打頭陣，不過，由於 2 月是車市傳統淡季，單月營收為 3.07 億元，月減 25.09%，創 1 年來低點，不過，仍較去年同期成長 13.19%，顯示產業趨勢持續向上，法人提醒，不排除陸續公布的相關業者營收，也將交出相對淡的業績表現。

汽車零組件將公布的 2 月營收，恐較過去幾個月衰退，主要是因 2 月逢農曆新年假期工作天數較少，且第 1 季為車市傳統淡季；但也可留意，出貨北美 AM 市場的相關零組件業者如東陽 (1319-TW)、帝寶 (6605-TW)，仍可望在暴風雪影響下帶動汽車板金件和塑膠件需求，挹注業績表現。

智伸科表示，旗下汽車傳動、動力與安全等相關零組件產品有良好的銷售表現，使業績仍較去年同期有超過 1 成的成長幅度，公司仍保持高度訂單能見度及產能利用率。

根據北美一階汽車供應商大廠 BorgWarner 最新公司簡報中預估，至 2025 年雙離合器 (DCT) 技術在全球燃油車型新車銷售市場的滲透率將達 9%，而在全球油電混合車型 (Hybrids) 的新車銷售市場滲透率則將快速成長達 31%，凸顯 DCT 產品龐大的市場商機。

智伸科看好 DCT 產品在新車搭載滲透率持續提升趨勢不變，將有助於主要客戶對旗下 DCT 相關零組件產品的需求持續增溫，並對公司整體營運帶來正面的挹注。

展望後市，智伸科表示將致力於產品結構調整、產線自動化等，並保持穩定每年開發新產品的步調，具長期穩定的成長動能。