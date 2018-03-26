台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月26日

鴻海集團美國與中國面板布局未因美中貿易戰增溫而停歇，其中，鴻海董事長郭台銘個人投資的廣州增城超視堺 10.5 代廠近期陸續完成工程發包，明年投產，相關建廠小組也正推動美國威州廠明年啟用。

美中貿易戰疑慮加深，美股重挫。外資圈推演台股後市，提出「美撤銷關稅」、「各國聯手抵制美國」及「全球貿易戰」等三大情境，預期東協供應鏈、原物料類股、高殖利率及利基趨勢股，將成為新一波買盤焦點。

迎戰台新金，寶佳集團決定出馬徵求委託書。據了解，由於台新金本月突襲，把董事席次從九席減為七席，使得寶佳集團對談判死心，在最後時刻決定徵求委託書，且已鎖定龍頭券商元大證券為結盟對象。



聯合報

全美首投族 醞釀期中選舉逆襲

韓正：貿易戰 損人不利己

央行認定 比特幣要課稅

經濟日報

鴻海面板設廠 中美同步加速

台股抗震 外資推演三劇本

鋼鋁輸美豁免 我被留校察看

蘋果日報

貿易大戰 全球股市狂瀉 台股恐補跌

iPhone 在美組裝 彭博：無助美逆差

電子票證加持 智慧錶銷量爆發

中國時報

台旅法推手 訪台將晤蔡

陸美貿易戰波及 台股今有壓

亞泥月內提安全改善方案

工商時報

淡化貿易戰衝擊 庫克：借重大陸 蘋果才有今天

寶佳徵委託書 開戰台新金

中華電、PChome 合資創投基金

自由時報

押注 WiMAX 尹衍樑踢鐵板

敢嗆郭董的女強人何薇玲栽跟頭

中東情勢緊張 油價漲６角