中國報復特朗普關稅 不排除減購美債

中國駐美大使崔天凱就作為回應美國總統特朗普政府對中國進口商品徵收關稅將作出什麼手段時。崔天指出，中國會考慮所有可能選項。問及有關措施是否包括減購美國國債時，崔天凱沒有正面回應，強調貿易戰令到所有人受損，包括美國中產人士、美國企業，以及金融市場。

外電指崔天凱是暗指不排除減少購買美國國債。

中國是持有最多美國國債的國家。有評論指美國財政赤字可能在未來數年因減稅而顯著上升，如果需求減弱，美國國債的孳息率可能飊升。美國財政部將於下周銷售300億美元的國庫券。

美國財政部於今年3月中公布的國際資本流動報告(TIC)顯示，今年1月中國所持美國國債規模環比減少167億美元，降至1.1682萬億美元，創去年7月以來新低，但仍是美國最大的海外債主。

去年全年，中國累計增持美債規模達到1265億美元，創2010年來最大增幅。但在今年年初美債價格重挫後，隨著特朗普政府貿易戰威脅增加，今年1月10日彭博社傳出中國考慮暫緩增持美債的消息。

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