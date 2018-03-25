不只是股市和農產品，金屬也被貿易戰嚇趴了

摘要：中美貿易戰升溫下商品整體成了重災區，有色金屬一樣不能倖免，倫鎳周五大跌 220 點，跌幅 1.67%，倫銅、鋁也有不小的跌幅。

貿易戰下沒人能從中得到好處，即使眾多大佬反覆強調貿易戰的危害，但它還是不可避免的發生了並越演越烈。

本周五中國商務部發布了中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口的部分乾果、水果、葡萄酒等產品加征第一輪關稅，而此前美國總統川普則在周四下令對總價值 500 億美元的中國進口產品徵收關稅。

股市、黃金、農產品波動迅速放大，有色金屬也同樣沒能倖免，因為中美貿易戰中的一個重點也涉及到鋼鋁關稅。截至周五收盤，倫銅下跌 77.50 點，跌幅 1.15%，倫鋁下跌 19 點，跌幅 0.92%，倫鎳下跌 220 點，跌幅 1.67%，當然這些品種在周四川普推出關稅政策後下跌的更猛。

彭博社指出，在美國，高利率和進口關稅會增加生產成本從而使阻礙消費驅動經濟復甦的勢頭，並且本周製造業也已經顯示出了收緊的跡象。BMO 資本市場商品研究部主任 Colin Hamilton 向彭博社表示，「在全球工業製造中這已經是連續第三個年頭的復甦了。」他從倫敦打來的電話里說道，「現在我開始有一點擔心，很可能整個貿易周期的頂峰已經過去了。」

貿易戰重災區農產品

此前華爾街見聞提到，在美中貿易摩擦升級的背景下，農業大宗商品儼然成為戰火的主攻區域，芝加哥商交所（CME Group）交易的大豆 5 月期貨合約在美股周五開盤前下跌 2%，最低交投於 10.0925 美元 / 蒲式耳，為 2 月 12 日以來最低。5 月交割的美國玉米期貨最深跌 2%，至 3.69 美元 / 蒲式耳。

美股午盤後，兩種期貨合約均大幅反彈。玉米期貨完全收復了周五亞盤時段的跌幅，CBOT 5 月玉米期貨初步收漲 1 美分，報 3.77 美元 / 蒲式耳。大豆期貨依舊微跌，CBOT 5 月大豆期貨收跌 1-1/2 美分，報 10.28-1/4 美元 / 蒲式耳。雖然稍稍恢復了上漲，但兩種期貨本周都累跌超 3%。

大連商品交易所的豆粕期貨周五高位震盪，主力合約 M1809 增倉放量，收漲 41 元或 1.4%，最高觸及 3128 元 / 噸。芝加哥交易的 5 月美國豆粕期貨盤初跌超 2%，最低觸及 3.605 美元 / 蒲式耳，但收漲近 3%，最高觸及 3.79 美元 / 蒲式耳，創一周新高。

中國目前既是全球最大的大豆進口國，也是美國最大的大豆買家，大豆也是美國出口向中國的最大農產品，同時玉米、豆粕也相當規模從美國進口，這也就不奇怪為什麼貿易戰下農產品期貨會有如此大的反應。

股市下挫、黃金大漲、美元下跌

此前華爾街見聞還曾提到，受貿易戰擔憂影響，資金逃離股市等風險資產，湧入黃金等避險資產。標普、納指跌超 2%，道指跌超 400 點。美元大跌。

美國三大股指均創 2016 年 1 月以來最大單周跌幅。道指大跌 1360 點，跌至去年 11 月以來的低位。

COMEX 4 月黃金期貨收漲 22.50 美元，漲幅 1.7%，報 1349.90 美元 / 盎司，創 2 月 16 日以來收盤新高，本周累漲 2.9%。

美元指數周五下跌 0.5％。歐元上漲 0.6％，至 1.2368 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』