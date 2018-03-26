[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄03/23 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4803 VHQ-KY 03/26 第一現增 03/20-03/22 444 141.78 141.78 永豐金 01 03/23 76638 3689 湧德 03/27 上櫃增資 03/21-03/23 340 45.00 45.00 統一 01 03/26 1239 8403 盛弘 03/27 上櫃增資 03/21-03/23 1344 30.00 30.00 日盛 01 03/26 49122 5864 致和證券 03/28 初上櫃 03/22-03/26 3500 9.06 9.06 統一 02 03/27 10455 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。